Китай планує в Афганістані видобувати мідь

Китайська компанія MCC незабаром планує розпочати видобуток міді на території родовища Айнак у провінції Логар, що на сході Афганістану, повідомляє інформагентство Asia News.

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Як заявив у ході зустрічі з представниками компанії Aynak Copper Contracting виконувач обов'язків міністра гірничодобувної промисловості та нафти уряду руху Талібан Шахабуддін Делавар, в Афганістані створено всі умови для запуску проєкту з видобутку міді на родовищі Айнак.

За словами Делавара, робота над проєктом має розпочатися найближчим часом.

В інформаційному агентстві зазначають, що початковий проєкт заснований на угоді, підписаній у 2008 році з попереднім урядом Афганістану. На цій ділянці знаходиться стародавнє буддійське місто, яке є під загрозою зникнення.

На сьогоднішній день мінеральні ресурси Афганістану оцінюються в 1 трлн доларів США.

В угодах, підписаних між тодішнім підтримуваним Заходом афганським урядом і MCC Group, китайська сторона закликала платити 400 млн доларів США на рік за концесію на видобуток корисних копалин терміном на 30 років.

За повідомленням агентства Tolo News, китайська компанія інвестувала понад 2,5 млрд доларів США в першу фазу проєкту, але він був відкладений з міркувань безпеки (таліби здійснювали атаки і була присутня "Аль-Каїда"), а також через те, що на цій ділянці також присутня велика археологічна пам'ятка.

За інформацією Геологічної служби США, родовище Айнак є найбільшим родовищем міді Євразії із запасами 450 млн тонн мідної руди.

Раніше китайські компанії заявляли про зацікавленість доступу також до родовищ літію в Афганістані.

Нагадаємо, 9 березня ціна на мідь на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася більш ніж на 2% після оновлення історичного максимуму на початку тижня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com