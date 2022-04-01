Китай планирует в Афганистане добывать медь – СМИ

Китайская компания MCC в скором времени планирует начать добычу меди на территории месторождения Айнак в провинции Логар, на востоке Афганистана, сообщает информагентство Asia News.

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Как заявил в ходе встречи с представителями компании Aynak Copper Contracting исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти правительства движения Талибан Шахабуддин Делавар, в Афганистане созданы все условия для запуска проекта по добыче меди на месторождении Айнак.

По словам Делавара, работа над проектом должна начаться в ближайшее время.

В информагентстве отмечают, что первоначальный проект основан на соглашении, подписанном в 2008 году с предыдущим правительством Афганистана. На этом участке древний буддийский город, который находится под угрозой исчезновения.

На сегодняшний день минеральные ресурсы Афганистана оцениваются в 1 трн долларов США.

В соглашениях, подписанных между тогдашним поддерживаемым Западом афганским правительством и MCC Group, китайская сторона призывала платить 400 млн долларов США в год за концессию на добычу полезных ископаемых сроком на 30 лет.

По сообщению агентства Tolo News, китайская компания инвестировала более 2,5 млрд долларов США в первую фазу проекта, но он был отложен по соображениям безопасности (талибы совершали атаки и присутствовала "Аль-Каида"), а также из-за того, что на территории находится крупный археологический памятник.

Согласно информации Геологической службы США, месторождение Айнак является крупнейшим месторождением меди Евразии с запасами в 450 млн тонн медной руды.

Ранее китайские компании заявляли о заинтересованности к доступу также к месторождениям лития в Афганистане.

Напомним, 9 марта цена на медь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась более чем на 2% после обновления исторического максимума в начале недели.

Источник фото: ua.depositphotos.com