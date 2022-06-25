"Ліцензія 1xbet буде анульована, якщо буде доведено, що це — російський оператор азартних ігор", — голова КРАІЛ

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Якщо українські правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігр 1xbet - це російська компанія, ліцензії, які були надані ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на провадження букмекерської діяльності та роботи онлайн-казино в Україні, будуть анульовані.

Про це в коментарі виданню Delo.ua заявив голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий.

Нагадаємо, навесні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, КРАІЛ видала дві ліцензії на роботу в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працює під відомим російським брендом 1xbet, який належить трьом громадяням РФ - Роману Семіохіну, Сергію Каршкову і Дмитру Казоріну. Через це в українських медіа вибухнув скандал: видання InformNapalm опублікувало розслідування, в якому стверджує, що пролобіював питання видачі ліцензії російському гральному бренду куратор грального ринку від Офісу президента України Борис Баум.

Раніше члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запевняли, що на момент прийняття рішення про надання ліцензій 1xbet Комісія не бачила жодних доказів того, що ліцензіат "Твоя беттінгова компанія" має зв’язок з росіянами. Однак, згідно з реєстром торговельних марок, бренд 1xbet, який був поданий в заявці на ліцензію, зареєстрований на кіпрську компанію Navasard Limited, яка належить, згідно з даними Forbes, трьом громадянам РФ, власникам оператора 1xbet.

Однак, голова КРАІЛ Іван Рудий зауважив, що ця історія "дійсно трохи з поганим душком", і запевнив, що Служба безпеки України вже зробила виїмку всіх необхідних документів на ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, аби провести свою перевірку на її зв’язок з Росією.

"Документи зайшли згідно чинного законодавства, були розглянуті, і було ухвалено рішення. На той час не було жодного документу, який би підтверджував (зв’язок компанії з РФ, - Delo.ua). Назва інша, засновники інші, наявного сліду, що це саме російська компанія, не було. На час прийняття рішення Комісія не має права робити якусь поглиблену перевірку документів. Є перелік, з ним все ок, все гаразд, ми повинні видавати ліцензію. Ми вимушені були в рамках закону ухвалити це рішення", - пояснив Рудий.

Однак, за його словами, "розуміючи "такий душок”, одразу все робилось для того, аби в жодному разі не проскочила сюди країна-агресор”, і було звернення до правоохоронних органів. Якщо правоохоронці виявлять, що компанія ”надурила КРАІЛ і надала їй недостовірний пакет документів, то тоді вони порушили закон”, каже Рудий.

"А стосовно того, чи російська це компанія, чи ні, ми всі матеріали передали в СБУ, і це виключно компетенція правоохоронних органів… Наразі якщо СБУ чи інші правоохоронні органи встановлять, що це російська компанія, ліцензія буде анульована, от і все. Правоохоронні органи вже працюють", - заявив Рудий.

Він додав, що розуміє обурення людей, але відкинув звинувачення в тому, що Комісія якомось чином на цьому збагачується. "Це нелогічно", - відповів голова комісії, додавши, що за винятком ганебної історії з паном Гетьманом (член КРАІЛ Євген Гетьман, якого затримали в серпні 2021 року при отриманні хабара в 90 тисяч доларів, - Delo.ua), комісія жодного разу себе ніяким чином не дискредитувала.

Нагадаємо, згідно даних видання InformNapalm, прокуратура ще в квітні 2022 року відкрила кримінальне провадження щодо ТОВ "Товя беттінгова компанія" за фактом шахрайства та фінансування дій, направлених на зміну меж державного кордону України.

Як зазначало видання "Економічна правда", букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ діяльність компанії заборонено у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Раніше один з власників 1ХBet Роман Семіохін розповідав, що отримані від букмекерського бізнесу гроші він інвестував у нерухомість та бізнес-проєкти в РФ.