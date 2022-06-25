Лицензия 1xbet будет аннулирована, если будет доказано, что это – российская компания, – глава КРАИЛ

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Если украинские правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, лицензии, предоставленные ООО ”Твоя беттинговая компания” на осуществление букмекерской деятельности и работы онлайн-казино в Украине, будут аннулированы.

Об этом в комментарии изданию Delo.ua заявил глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый.

Напомним, весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения России в Украину, КРАИЛ выдала две лицензии на работу в Украине ООО ”Твоя беттинговая компания”, работающая под известным российским брендом 1xbet, принадлежащим трем гражданам РФ – Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Из-за этого в украинских медиа разразился скандал: издание InformNapalm опубликовало расследование, в котором утверждает, что пролоббировал вопрос выдачи лицензии российскому игорному бренду куратор игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум.

Ранее члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей уверяли, что на момент принятия решения о предоставлении лицензий 1xbet Комиссия не видела никаких доказательств того, что лицензиат ”Твоя беттинговая компания” имеет связь с россиянами. Однако, согласно реестру торговых марок, бренд 1xbet, поданный в заявке на лицензию, зарегистрирован на кипрскую компанию Navasard Limited, которая принадлежит, согласно данным Forbes, трем гражданам РФ, владельцам оператора 1xbet.

Однако глава КРАИЛ Иван Рудый отметил, что эта история действительно ”немного с некрасивым душком”, и заверил, что Служба безопасности Украины уже произвела выемку всех необходимых документов на ООО ”Твоя беттинговая компания”, чтобы провести свою проверку на ее связь с Россией.

”Документы зашли согласно действующему законодательству, были рассмотрены, и было принято решение. В то время не было ни одного подтверждающего документа (связь компании с РФ, - Delo.ua). Название другое, учредители другие, имеющегося следа, что это российская компания, не было. На время принятия решения Комиссия не имеет права делать какую-либо углубленную проверку документов. Есть список, с ним все ок, все хорошо, мы должны выдавать лицензию. Мы вынуждены были в рамках закона принять это решение”, – пояснил Рудый.

Однако, по его словам, ”понимая ”такой душок”, сразу все делалось для того, чтобы ни в коем случае не проскочила сюда страна-агрессор”, и было сделано обращение в правоохранительные органы. Если правоохранители обнаружат, что компания ”обманула КРАИЛ и предоставила ей недостоверный пакет документов, то тогда они нарушили закон”, говорит Рудый.

”А относительно того, российская ли это компания, или нет, мы все материалы передали в СБУ, и это исключительно компетенция правоохранительных органов… Сейчас если СБУ или другие правоохранительные органы установят, что это российская компания, лицензия будет аннулирована, вот и все. Правоохранительные органы уже работают”, - заявил Рудый.

Он добавил, что понимает возмущение людей, но отверг обвинения в том, что Комиссия как-то на этом обогащается. "Это нелогично", - ответил глава комиссии, добавив, что за исключением позорной истории с господином Гетьманом (член КРАИЛ Евгений Гетьман, задержанный в августе 2021 года при получении взятки в 90 тысяч долларов, - Delo.ua), комиссия ни разу себя никоим образом не дискредитировала.

Напомним, согласно данным издания InformNapalm, прокуратура еще в апреле 2022 года открыла уголовное производство по ООО ”Твоя беттинговая компания” по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Как отмечало издание ”Экономическая правда”, букмекерская компания 1ХBet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело. Кроме РФ деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран. Ранее один из владельцев 1ХBet Роман Семиохин рассказывал, что вырученные от букмекерского бизнеса деньги он инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в РФ.