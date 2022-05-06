У кінотеатрах "Планета кіно" відновлять показ прем'єр

На екранах кінотеатрів "Планета кіно" знову показуватимуть кінопрем'єри. Також планується показ фільмів, які вийшли у прокат у перші місяці повномасштабної війни, коли кінотеатри не працювали.

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Про це повідомив співвласник мережі Дмитро Деркач у своєму Facebook.

"Бетмен" буде із дубляжем, бо його зробили ще до війни. Інші прем'єри поки що будуть в оригіналі з українськими субтитрами. Дистриб'ютори зараз не мають змоги робити дубляж", — уточнив Деркач.

З 12 по 19 травня "Планета кіно" покаже такі картини: "Панама", "Белфаст", "Гра тіней", "Бетмен" (IMAX 4DX), "Обігнати час", "Пригоди на місяці", "Побачення в Парижі" .

З 12 по 19 травня у кінотеатрах показуватимуть три фільми: "Швидка" (IMAX), "Тіні забутих предків" (український фільм), "Високий блондин у чорному черевику" (фільм 1972 року).

У період з 26 травня по 2 червня на екрани вийдуть два фільми : "Фантастичні звірі" (IMAX, 4DX) та "Історія моєї дружини".

Наразі "Планета кіно" вже працює у Києві (River Mall), Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах. У Києві у ТРЦ Blockbuster Mall кінотеатр відкриється 12 травня. У Харкові поки що не працюють, уточнює власник. Крім того, у Сумах компанія оновила усі зали своїх кінотеатрів.

Зазначимо, що коли "Планета кіно" зупинила роботу, наприклад, у Львові, то у день відкриття до них прийшло 143 особи. Наступного дня їх було вже 300, потім — 400. Поступово денна кількість глядачів наблизилась до 850.