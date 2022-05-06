В кинотеатрах "Планета кино" возобновят показ премьер

На экранах кинотеатров "Планета кино" снова будут показывать кинопремьеры. Также планируется показ фильмов, которые вышли в прокат в первые месяцы полномасштабной войны, когда кинотеатры не работали.

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Об этом сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач в своем Facebook.

"Бэтмен" будет с дубляжем, потому что его сделали еще до войны. Другие премьеры пока будут в оригинале с украинскими субтитрами. Дистрибьюторы сейчас не имеют возможности делать дубляж", — уточнил Деркач.

С 12 по 19 мая "Планета кино" покажет такие картины: "Панама", "Белфаст", "Игра теней", "Бэтмен" (IMAX 4DX), "Обогнать время", "Приключения на луне", "Свидание в Париже".

С 12 по 19 мая в кинотеатрах будут показывать три фильма: "Скорая" (IMAX), "Тени забытых предков" (украинский фильм), "Высокий блондин в черном ботинке" (фильм 1972 года).

В период с 26 мая по 2 июня на экраны выйдут два фильма: "Фантастические твари" (IMAX, 4DX) и "История моей жены".

Сейчас уже "Планета кино" работает в Киеве (River Mall), Одессе, во Львове, в Днепре, Сумах. В Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall кинотеатр откроется 12 мая. В Харькове пока не работают, уточняет собственник. Кроме того, в Сумах компания обновила все залы своих кинотеатров.

Отметим, что когда "Планета кино" остановила работу, например, во Львове, то в день открытия к ним пришло 143 человека. На следующий день их было уже 300, потом — 400. Постепенно дневное количество зрителей приблизилось к 850.