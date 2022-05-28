Генрі Кісінджер потрапив до бази сайту "Миротворець"

Американський державний діяч, державний секретар США (1973—1977) та лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кісінджер, якому зараз 99 років, потрапив до бази сайту "Миротворець" як "співучасник злочинів проти України".

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Про це йдеться на самому сайті.

"Участь в інформаційній спецоперації росії (країна-агресор та терорист) проти України. Поширення наративів російсько-фашистської пропаганди та шантажу - ядерна війна, глобальний занепад, голод, міграційний шок, наступ Китаю тощо в обмін на усічення української території ( мінімум - станом до 24.02, максимум - без Донецька, Луганська і всього півдня, включно з Одесою). Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", - зазначає в персональній картці Кісінджера.

Зазначимо, що Кісінджер у 60-70-х роках минулого століття вважався однією з найвпливовіших постатей у світовій політиці. Він був першим, що одночасно обійняв посади Радника з національної безпеки та Держсекретаря США за президента США Річарда Ніксона. У 1973 році Кісінджер отримав Нобелівську премію миру за свою роль у досягненні Паризької мирної угоди, яка на якийсь час припинила війну у В'єтнамі.

Нагадаємо також, що 26 травня 2022 року на економічному форумі у Давосі Кісінджер порадив Україні віддати свої деякі території Росії. Таку заяву у своїй промові засудив президент України Володимир Зеленський.