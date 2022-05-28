Генри Киссинджер попал в базу сайта "Миротворец"

Американский государственный деятель, государственный секретарь США (1973—1977 годах) и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, которому сейчас 99 лет, попал в базу сайта "Миротворец" как "соучастник преступлений против Украины".

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Об этом говорится на самом сайте.

"Участие в информационной спецоперации россии (страна-агрессор и террорист) против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа — ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т.д. в обмен на усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24.02, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой). Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", — отмечает в персональной карточке Киссинджера.

Отметим, что Киссинджер в 60-70-х годах прошлого века считался одной из влиятельнейших фигур в мировой политике. Он был первым, что одновременно занял должности Советника по национальной безопасности и Госсекретаря США при президенте США Ричарде Никсоне. В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме.

Напомним также, что 26 мая 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои некоторые территории России. Такое заявление в своей речи осудил президент Украины Владимир Зеленский.