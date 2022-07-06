Телеканал "Прямий" через Верховний суд повернув собі радіочастоти в низці міст

Телеканал "Прямий" повідомляє, що Верховний суд визнав протиправними дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на його радіомовлення у низці міст.

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Зокрема, ТОВ "Телеканал "Прямий" мають бути повернені частоти радіомовлення 91,1 МГц у Павлограді Дніпропетровської області, 102,2 МГц у Мелітополі Запорізької області, 98,8 МГц у Білій Церкві Київської області та 107,7 МГц у Переяславі Київської області.

"Скасування ліцензії повністю (навіть за умови, що чотири із шести частот використовувалися відповідно до норм чинного законодавства та ліцензійних умов) є протиправним", – цитує ЗМІ постанову суду.

Генеральна продюсерка каналу Світлана Орловська висловила задоволення з приводу цього рішення та надію, що він відстоїть і права щодо повернення цифрового мовлення "Прямого".

Рішення про анулювання ліцензії на мовлення радіостанції "Прямий FM" в шести містах України Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила ще 3 вересня 2020 року. Крім вказаних, це були частоти 91,5 МГц у Марганці Дніпропетровської області та 104 МГц у Лубнах Полтавської області.

"Прямий" вважав це рішення упередженим та політично вмотивованим подав відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва. При цьому Шостий апеляційний адмінсуд 22 жовтня 2020 року призупинив дію рішення Нацради до набрання законної сили рішенням по суті даної справи.