Телеканал "Прямой" через Верховный суд вернул себе радиочастоты в ряде городов

Телеканал "Прямой" сообщает, что Верховный суд признал противоправными действия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по аннулированию лицензий на его радиовещание в ряде городов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, ООО Телеканал "Прямой" должны быть возвращены частоты радиовещания 91,1 МГц в Павлограде Днепропетровской области, 102,2 МГц в Мелитополе Запорожской области, 98,8 МГц в Белой Церкви Киевской области и 107,7 МГц в Переяславе Киевской области.

"Отмена лицензии полностью (даже при условии, что четыре из шести частот использовались в соответствии с нормами действующего законодательства и лицензионными условиями) противоправна", - цитирует СМИ постановление суда.

Генеральный продюсер канала Светлана Орловская выразила удовлетворение по поводу этого решения и надежду, что он отстоит и права на возвращение цифрового вещания "Прямого".

Решение об аннулировании лицензии на вещание радиостанции "Прямой FM" в шести городах Украины Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял еще 3 сентября 2020 года. Кроме указанных, это были частоты 91,5 МГц в Марганце Днепропетровской области и 104 МГц в Лубнах Полтавской области.

"Прямой" посчитал это решение пристрастным и политически мотивированным подал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева. При этом Шестой апелляционный админсуд 22 октября 2020 года приостановил действие решения Нацсовета до вступления в законную силу решения по существу данного дела.