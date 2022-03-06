Ворог деморалізований: українська армія веде оборонну операцію на всіх напрямках, – ВСУ

Українські угруповання військ ведуть оборонні операції на всіх напрямках настання противника, який намагається не втратити наступального потенціалу, але має суттєві втрати.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відображення настання ударних угруповань збройних сил окупантів, заподіяння йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх у глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому та відновлення контролю, за втраченими територіями, здійснює відображення ударів засобів повітряного нападу супротивника", – йдеться у зведенні на сторінці Генштабу до Фейсбуку в неділю вранці.

Зокрема, угруповання об'єднаних сил здійснює оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджені на обороні міста Маріуполя і заподіянні вогневої поразки переважаючим силам супротивника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та східній частині Таврійського напрямів.

Зокрема, підрозділи ДШУ ЗС України зупинили колони супротивника, які намагалися висунутись у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії.

У Сіверській області проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку проводяться заходи щодо підготовки всієї смуги оборони в певній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

У Генштабі зазначили, що в інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля на відображення ракетно-авіаційних ударів супротивника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу противник деморалізований. Резерви російських окупантів, які надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан, через поінформованість про реальний стан справ», – констатували у Генштабі.

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