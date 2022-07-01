Понад 90 тисяч російських окупантів зазнали поранень на війні проти України, - Міноборони

Армія Російської Федерації з початку вторгнення на територію України втратила понад 30 000 своїх солдатів, дуже велика кількість військових вважаються зниклими безвісти, понад 90 000 росіян – поранені.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, російське керівництво багатьох окупантів видає як загублених, щоб не виплачувати грошові компенсації родинам.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдатів в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом та блокування морських комунікацій України у Чорному морі.

"У свою чергу, РФ територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", - зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у Херсонській області фіксуються часті випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.