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Более 90 тысяч российских оккупантов получили ранения на войне против Украины, - Минобороны
Армия Российской Федерации с начала вторжения на территорию Украины потеряла более 30 000 своих солдат, очень большое количество военных считаются пропавшими без вести, более 90 000 россиян - ранены.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, российское руководство многих оккупантов выдает как пропавших, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.
"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян - ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "пропавших", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также ставит задачи по удерживанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом и блокированию морских коммуникаций Украины в Черном море.
"В свою очередь, РФ территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", - отметил Алексей Резников.
Напомним, что в Херсонской области фиксируются частые случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.