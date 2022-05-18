У Києві можливе задимлення через пожежі в зоні відчуження

Через пожежі поблизу Чорнобильської зони в Києві можливе задимлення. Міська влада закликає киян у разі задимлення закривати вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Станом на 17:00 якість повітря на правому та лівому берегах столиці знаходиться в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення закривати вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі. Крім того, за наявності слід включити системи кондиціювання та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно проводити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан знаходиться у межах контрольних рівнів.

Можливе переміщення задимлення у бік Вишгорода та Києва, як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викрадення та знищення великої кількості техніки та пального, а також загроза вибухів мін.

Нагадаємо, поблизу Чорнобильської зони 18 травня виникла пожежа — горів ліс. Масштабне спалах лісової підстилки виникло біля села Страхолісся Вишгородського району.