ГУР паралізувало в Росії підприємство-розробника ядерної зброї

Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з хакерською групою "ВО Team" провели операцію поблизу Челябінська (РФ), внаслідок чого була паралізована робота підприємства, що розробляє ядерну зброю в Росії. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області рф — компанію «Вега» — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах «Веги» — знищена", - повідомили в ГУР.

Зазначається, що ряд стратегічних підприємств міста вже майже тиждень залишаються без інтернету та звʼязку.

Серед них «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), російське підприємство, яке займається розробкою ядерних боєприпасів, і яке було підключене тільки до провайдера «Вега».

Крім того, вдала атака у кіберпросторі РФ дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.

Одночасно отримані дані дозволяють виявити способи обходу санкцій та осіб, які до цього причетні.



"Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках снєжинска", - додали в ГУР.