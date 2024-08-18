ГУР парализовало в России предприятие-разработчика ядерного оружия

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерской группой "ВО Team" провели операцию вблизи Челябинска (РФ), в результате чего была парализована работа предприятия, разрабатывающего ядерное оружие в России. Об этом говорится в сообщении ГУР.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена", — сообщили в ГУР.

Отмечается, что ряд стратегических предприятий города почти неделю остаются без интернета и связи.

Среди них «ВНИИТФ» (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру «Вега».

Кроме того, удачная атака в киберпространстве РФ позволила получить персональные данные работников и массив других документов находящегося под санкциями указанного завода.

Одновременно полученные данные позволяют выявить способы обхода санкций и лиц, причастных к этому.



"Последствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных снежинских пабликах", — добавили в ГУР.