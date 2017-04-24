Второй тур выборов во Франции: пойдет ли Марин Ле Пен по стопам своего отца

Один из левых
В американских и французских СМИ 39-летнего Эммануэля Макрона называют центристом, поскольку официально он заявил о поддержке ценностей Европейского Союза — свободного рынка и свободы личности.
Однако сам политик заявляет, что он "один из левых". Как признается Макрон, в политику он решил пойти еще в 2002 году. Тогда во второй тур президентских выборов вышел отец Марин Жан-Мари Ле Пен.
"Я увидел по телевизору триумф крайних правых и сразу понял, что Франция в опасности. Я решил, что должен ее спасти. Тогда я и решил пойти в политику", — признался Макрон.
Однако его путь в политику был длинным. В 2006 году он стал членом Социалистической партии Франции. Хотя он там пробыл всего три года, это дает ему обстоятельства говорить о себе как об "одном из левых". При этом свою партию "Вперед" (фр. "En marche!") он назвал "ни правой, ни левой".
Как политик Макрон заявил о себе в 2014 году, когда стал министром экономики. До этого он два года проработал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде. Из-за этого на молодого политика иногда смотрят как на наследника курса предыдущего главы государства.
"Макрон кометой ворвался в предвыборную гонку во Франции. Еще осенью его считали "мыльным пузырем", который не имеет никаких шансов. Однако центристская проевропейская платформа и привлекательный медийный образ выделили его из традиционного политического поля", — считает Надежда Коваль, эксперт из "Украинского института будущего".
Кроме того, Макрон отлично проявил себя на посту министра экономики Франции, проводя рыночные реформы. Также он является сторонником сохранения и даже усиления европейской интеграции и новое дыхание франко-германского тандема.
"Его Франция — принципиально европейская страна. Для усиления роли Франции в ЕС он планирует провести ряд серьезных экономических и социальных реформ, которые в теории должны снять значительное общественное напряжение и ослабить влияние популистов", — утверждает Коваль.
В то же время эксперты отмечают самовлюбленность и нарциссизм Макрона. Выступая перед своими сторонниками после объявления первых результатов голосования, он говорил уже как избранный президент Франции. Даже свою партию он назвал своими инициалами — En Мarche.
"В своей риторике Макрон очень часто любит обращаться к прошлому Франции — к Жанне д'Арк, к событиям Французской революции. Он считает, что после казни короля Людовика XVI во Франции не было настоящего лидера", — пишет французская журналистка Анжелика Крисафис.
По сравнению с Макроном, 48-летняя Марин Ле Пен выглядит политическим мастодонтом. Еще 18-летней она вступила в партию "Национальный Фронт", основанную ее отцом.
Принимая участие в президентских выборах, а также выйдя во второй тур, Ле Пен повторила главное достижение своего отца. Как известно, в 2002 году за Жан-Мари Ле Пена в первом туре проголосовало 16,7% избирателей. Во втором туре он боролся за президентское кресло с Жаком Шираком, который в конечном итоге победил с 82% голосов и стал президентом.
Именно с этого времени начинается и активная политическая карьера адвоката Марин Ле Пен. С 2003 года она заняла пост вице-президентом "Национального фронта". В январе 2011 года она была избрана на пост руководителя "Национального фронта", который в течение тридцати восьми лет занимал ее отец.
В 2012 году Марин Ле Пен впервые приняла участие в президентских выборах во Франции. Ее призывы вывести Францию из НАТО, а также о необходимости углубление сотрудничества с Россией нашли отклик в сердцах почти 18% избирателей. Это и вывело Марин Ле Пен на почетное третье место.
После этого она заявила, что сражение за Францию только началось. "За меня проголовали 18% избирателей. Это значит, что националистам удалось подорвать "монополию партии финансистов и сторонников мулитькультурализма", — сказала Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов в 2012 году.
Программу же можно охарактеризовать как определенную ренационализацию Франции:
Во внутренней политике Ле Пен планирует ограничить иммиграцию, усилить оборонные меры и ввести для французов определенные национальные преференции в доступе к труду и социальных благ.
Однако такие заявления лидера "Народного Фронта" оттолкнули от нее французских банкиров, которые отказались ее финансировать. Поэтому 6 млн из необходимых 20 млн Марин Ле Пен дал фонд ее отца, но большую часть денег ей одолжили российские банки.
7 мая Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов. При этом социологи уже прогнозируют победу Макрону: за него готовы проголосовать 62% французов, за Ле Пен — 38%.
"Победа Ле Пен в западных экспертных и политических кругах вызывает максимальное беспокойство. Они задают глобальные вопросы, сможет ли выжить ЕС при таком президенте, потенциальном "Фрекзите" и как в целом изменится международная политика. Ле Пен хочет опереться на "реализм". Ее видение внешней политики во многом перекликается с российским видением развития международной системы", — считает Надежда Коваль.
17 марта 2014 года Марин Ле Пен признала законными результаты референдума в Крыму, состоявшегося 16 марта 2014 года. О тесных связях лидера политика с Россией свидетельствует ее визит в Москву за месяц до первого тура выборов.
По словам Ле Пен, США преследуют цель спровоцировать большую войну в Европе, намереваясь вооружить Украину.
"Они хотят довести зону НАТО до российской границы. Что касается ситуации в Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали свою собственную точку зрения по Украине, совпадающую с российской. Моя позиция с тех пор, как начался конфликт, не изменилась", — заявила Ле Пен в Москве 24 марта 2017 года.
Из всех партий Франции "Национальный Фронт" является единственной партией, поддержавшей точку зрения России в сирийском конфликте.
В этом отношении Эммануэль Макрон выглядит как полная противоположность Марин Ле Пен.
"Победа Макрона означает победу Украины. Это единственный кандидат, который совершенно очевидно выступает за европейскую архитектуру, европейский Ренессанс, в котором Украина имеет шанс найти свое место достаточно быстро", — считает Александр Мельник, профессор геополитики в бизнес-школе ICN в Нанси (Франция).
С ним соглашается и Надежда Коваль, хотя ее оптимизм более сдержанный. "Хорошесть" Макрона для Украины исходит из того факта, что его позиция из всех четырех кандидатов, которые имели шансы на выход во второй тур, наиболее благоприятна для Украины. На фоне Марин Ле Пен такая позиция для Украины конечно симпатичнее", — считает эксперт.
В то же время она отмечает, что пока Макрон не предлагает каких-то прорывных идей относительно быстрого разрешения конфликта, но подчеркивает необходимость соблюдать международное право и выполнения Минских договоренностей как предпосылки к разговору о снятии санкций.
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Раздел: Новости мира > Политика
Теги: франция , президентские выборы , марин ле пен , нато , евросоюз , эмманюэль макрон
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