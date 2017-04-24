Второй тур выборов во Франции: пойдет ли Марин Ле Пен по стопам своего отца

Один из левых

В американских и французских СМИ 39-летнего Эммануэля Макрона называют центристом, поскольку официально он заявил о поддержке ценностей Европейского Союза — свободного рынка и свободы личности.

Однако сам политик заявляет, что он "один из левых". Как признается Макрон, в политику он решил пойти еще в 2002 году. Тогда во второй тур президентских выборов вышел отец Марин Жан-Мари Ле Пен.

"Я увидел по телевизору триумф крайних правых и сразу понял, что Франция в опасности. Я решил, что должен ее спасти. Тогда я и решил пойти в политику", — признался Макрон.

Однако его путь в политику был длинным. В 2006 году он стал членом Социалистической партии Франции. Хотя он там пробыл всего три года, это дает ему обстоятельства говорить о себе как об "одном из левых". При этом свою партию "Вперед" (фр. "En marche!") он назвал "ни правой, ни левой".

Как политик Макрон заявил о себе в 2014 году, когда стал министром экономики. До этого он два года проработал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде. Из-за этого на молодого политика иногда смотрят как на наследника курса предыдущего главы государства.

"Макрон кометой ворвался в предвыборную гонку во Франции. Еще осенью его считали "мыльным пузырем", который не имеет никаких шансов. Однако центристская проевропейская платформа и привлекательный медийный образ выделили его из традиционного политического поля", — считает Надежда Коваль, эксперт из "Украинского института будущего".

Кроме того, Макрон отлично проявил себя на посту министра экономики Франции, проводя рыночные реформы. Также он является сторонником сохранения и даже усиления европейской интеграции и новое дыхание франко-германского тандема.

"Его Франция — принципиально европейская страна. Для усиления роли Франции в ЕС он планирует провести ряд серьезных экономических и социальных реформ, которые в теории должны снять значительное общественное напряжение и ослабить влияние популистов", — утверждает Коваль.

В то же время эксперты отмечают самовлюбленность и нарциссизм Макрона. Выступая перед своими сторонниками после объявления первых результатов голосования, он говорил уже как избранный президент Франции. Даже свою партию он назвал своими инициалами — En Мarche.

"В своей риторике Макрон очень часто любит обращаться к прошлому Франции — к Жанне д'Арк, к событиям Французской революции. Он считает, что после казни короля Людовика XVI во Франции не было настоящего лидера", — пишет французская журналистка Анжелика Крисафис.

Дочь своего отца

По сравнению с Макроном, 48-летняя Марин Ле Пен выглядит политическим мастодонтом. Еще 18-летней она вступила в партию "Национальный Фронт", основанную ее отцом.

Принимая участие в президентских выборах, а также выйдя во второй тур, Ле Пен повторила главное достижение своего отца. Как известно, в 2002 году за Жан-Мари Ле Пена в первом туре проголосовало 16,7% избирателей. Во втором туре он боролся за президентское кресло с Жаком Шираком, который в конечном итоге победил с 82% голосов и стал президентом.

Именно с этого времени начинается и активная политическая карьера адвоката Марин Ле Пен. С 2003 года она заняла пост вице-президентом "Национального фронта". В январе 2011 года она была избрана на пост руководителя "Национального фронта", который в течение тридцати восьми лет занимал ее отец.

В 2012 году Марин Ле Пен впервые приняла участие в президентских выборах во Франции. Ее призывы вывести Францию из НАТО, а также о необходимости углубление сотрудничества с Россией нашли отклик в сердцах почти 18% избирателей. Это и вывело Марин Ле Пен на почетное третье место.

После этого она заявила, что сражение за Францию только началось. "За меня проголовали 18% избирателей. Это значит, что националистам удалось подорвать "монополию партии финансистов и сторонников мулитькультурализма", — сказала Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов в 2012 году.

Программу же можно охарактеризовать как определенную ренационализацию Франции:

референдум по выходу из ЕС и Шенгена;

отказ от евро и возвращение к франку;

выход из объединенного военного командования НАТО и усиление национального аспекта обороны как внешнеполитические аспекты.

Во внутренней политике Ле Пен планирует ограничить иммиграцию, усилить оборонные меры и ввести для французов определенные национальные преференции в доступе к труду и социальных благ.

Однако такие заявления лидера "Народного Фронта" оттолкнули от нее французских банкиров, которые отказались ее финансировать. Поэтому 6 млн из необходимых 20 млн Марин Ле Пен дал фонд ее отца, но большую часть денег ей одолжили российские банки.

Что это значит для Украины

7 мая Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов. При этом социологи уже прогнозируют победу Макрону: за него готовы проголосовать 62% французов, за Ле Пен — 38%.

"Победа Ле Пен в западных экспертных и политических кругах вызывает максимальное беспокойство. Они задают глобальные вопросы, сможет ли выжить ЕС при таком президенте, потенциальном "Фрекзите" и как в целом изменится международная политика. Ле Пен хочет опереться на "реализм". Ее видение внешней политики во многом перекликается с российским видением развития международной системы", — считает Надежда Коваль.