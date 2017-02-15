Рейтинг Сталина среди россиян достиг исторического максимума — опрос

15 февраля 2017, 08:40
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Симпатизируют генсеку 46% россиян

Рейтинг Сталина среди россиян достиг исторического максимума — опрос | Общество | Дело Увеличить картинку

Одобрение деятельности генсека ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина среди граждан Российской Федерации достигло исторического максимума за 16 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", сообщает РБК.

"Если с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет", — говорится в сообщении. Вместе с тем, отмечается, что увеличилось и количество недовольных деятельностью Сталина. Так, согласно опросу, в начале 2016 года с "неприязнью", "страхом", "отвращением" и "ненавистью" к нему относились 17%, а в 2017 году — 21%.

По мнению замдиректора "Левада-центра" Алексея Гражданкина, всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан РФ он ассоциируется с "порядком в стране".

Также отмечается, что граждане РФ стали лучше относиться и к генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу: в апреле 2006 года к нему положительно относились 39% респондентов, а в январе 2017 года - 47%.

Кроме того, россияне лучше стали относится и к нынешнему президенту России Владимиру Путину: от 76% (в 2006 году) до 83% (в 2017 году). Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что более 30% россиян считают период президентства Путина лучшей эпохой в истории РФ.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: сталин , владимир путин , россия , соцопрос

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Рейтинг Сталина среди россиян достиг исторического максимума — опрос | Общество | Дело
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