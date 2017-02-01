Россия устанавливает пограничную зону с Беларусью

Пограничная зона РФ установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Об этом говорится в приказах директора Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ включает в себя пограничную службу) Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации.

Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах.

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее пограничные зоны на границах субъектов РФ с Беларусью не было.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Беларусью безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался.

Напомним, в прошлом году Россия вернула паспортный контроль на границе с Беларусью. Как следствие, следующие транзитом через Беларусь в Россию иностранцы не смогли пересечь границу автотранспортом. Все иностранцы должны въезжать в РФ исключительно через международные пункта пропуска, а таких на границе Беларуси и России нет. Ближайший — в аэропорту "Минск-2".