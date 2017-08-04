Столтенберг назвал отношения НАТО с Россией самыми сложными со времен холодной войны

04 августа 2017, 08:28
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Йенс Столтенберг раскритиковал РФ за аннексию Крыма и за дестабилизацию на востоке Украины

Столтенберг назвал отношения НАТО с Россией самыми сложными со времен холодной войны | Политика | Дело Увеличить картинку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что отношения альянса с РФ находятся в наиболее сложной фазе со времен холодной войны.

"Я думаю, правильно говорить, что отношения НАТО с РФ сейчас — в самой сложной фазе с момента завершения холодной войны", — сказал он телеканалу Си-Эн-Эн.

По словам генсека, после холодной войны "мы надеялись, что сможем наладить тесное сотрудничество с Россией".

При этом он раскритиковал РФ за аннексию Крыма и за дестабилизацию на востоке Украины.

Й.Столтенберг заверил, что диалог с Россией, тем не менее, возможен.

"Если мы будем сильными и предсказуемыми, то сможем проводить политический диалог с РФ, чтобы постараться избежать эскалации и новой холодной войны", — заявил он.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Россией находятся на опасно низком уровне, и обвинил в этом американский Конгресс.

"Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, и находятся на опасно низком уровне", — написал американский президент в своем "Твиттере".

"За это можно поблагодарить Конгресс", — отметил он.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нато , сша , россия

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Столтенберг назвал отношения НАТО с Россией самыми сложными со времен холодной войны | Политика | Дело
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