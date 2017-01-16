Украина будет заимствовать опыт Сингапура в управлении госпредприятиями

16 января 2017, 18:15
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Украина и Сингапур подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны изучат возможность обмена опытом в управлении аэропортами, морскими портами и особыми экономическими зонами

Украина будет заимствовать опыт Сингапура в управлении госпредприятиями | Политика | Дело Увеличить картинку

Украина изучит возможность обмена опытом в экономическом развитии, управлении аэропортами и морскими портами, а также — особыми экономическими зонами. Меморандум об этом подписали украинские и сингапурские дипломаты во время возита в Сингапур министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Сингапура. Информацию подтверждает Twitter украинского МИДа.

Климкин встретился с министром иностранных дел Сингапура доктором Вивианом Балакришнаном.

Министры напомнили о 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Сингапуром, а также стали свидетелями подписания двух меморандумов о взаимопонимании.

В рамках первого меморандума страны планируют изучить возможное сотрудничество для обмена опытом Сингапура с Украиной в экономическом развитии, управления аэропортами и морскими портами, а также особыми экономическими зонами.

По материалам: "Дело"
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Теги: сингапур , реформы , порт , аэропорт

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Украина будет заимствовать опыт Сингапура в управлении госпредприятиями | Политика | Дело
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