Украина получит 600 млн евро в обмен на снятие запрета на экспорт леса

13 февраля 2017, 08:07
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Глава Еврокомиссии после консультаций с премьер-министром Гройсманом сказал, что второй транш Украина получит уже в ближайшие недели

Украина получит 600 млн евро в обмен на снятие запрета на экспорт леса | Экономика | Дело Увеличить картинку

Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине 600 млн евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Радио Свобода.

"То, что правительство подало законопроект о снятии запрета с экспорта леса в Раду, по моему мнению, достаточное условие для выделения 600 миллионов евро, которых ждут украинцы", — сказал Юнкер.

По его словам, ЕС до лета этого года введет безвизовый режим для граждан Украины — все необходимые требования выполнены.

По материалам: Лига
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Теги: жан-клод юнкер , лес , экспорт

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Украина получит 600 млн евро в обмен на снятие запрета на экспорт леса | Экономика | Дело
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