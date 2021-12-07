50-й аукцион "Золотого сечения": открыта предаукционная выставка украинского искусства со стартовыми ценами топ-лотов $15-40 тысяч

Аукционный дом «Золотое Сечение» проводит юбилейный пятидесятый аукцион. На торги выставлено 62 лота Classic&Contemporary art.

15 декабря в киевском аукционном доме "Золотое Сечение" пройдут юбилейные торги коллекционного классического и современного искусства.

Предаукционная выставка и тихий аукцион Classic&Contemporary art начинают работать с 7 декабря. Экспозицию можно увидеть до 15 декабря (вход свободный). Итоги торгов объявят 15 декабря в 19.00.

Всего на торги выставлено 62 лота. Искусство XX века и современное искусство присутствуют в аукционной коллекции в равных частях — около тридцати лотов каждого направления.

В блок классического искусства включены работы украинских художников прошлого столетия, а также работы художников-эмигрантов.

Актуальное искусство представлено востребованными современными авторами, а также работами художников-шестидесятников.

Самые дорогие лоты на торгах аукционного дома «Золотое сечение»

В топ-лотах произведения представителей закарпатской школы:

«Осень» Иосифа Бокшая — $40-50 тысяч (оценочная стоимость).

«Трио» Адальберта Эрдели — $50-70 тысяч (оценочная стоимость).

«Отдыхают в саду» Романа Сельского — $20-25 тысяч (оценочная стоимость).

«Осень» Иосифа Бокшая (1933), стартова цена $30 тысяч

«Трио» Адальберта Эрдели (1930-е), стартова цена $35 тысяч

«Отдыхают в саду» Романа Сельского (1980-е) — $15 тысяч

Коллекционные топ-лоты: картины Глущенко, Марчука, Горбатова

Один из топ-лотов — «Чайки» Николая Глущенко с оценкой в $70-100 тысяч. Картина принимала участие в знаковой выставке еще при жизни автора. Работа была создана в 1972 году — этот период в творчестве художника считается наиболее значимым.

«Чайки» Николая Глущенко (1972), стартовая цена $40 тысяч

Выставлен на торги редкий натюрморт Ивана Марчука «Праздничный парад» (оценочная стоимость $50-70 тысяч).

«Праздничный парад» Ивана Марчука (1994), стартовая цена $35 тысяч

Среди топ-лотов «Осень» Константина Горбатова с оценкой $20-25 тысяч — работа с исключительным провенансом.

«Осень» Константина Горбатова (1920-е), стартовая цена $15 тысяч

Представлен шедевр 1985 года американского художника и скульптора Шимона Окштейна «Мэдисон-авеню» (оценочная стоимость $40-50 тысяч).

"Мэдисон-авеню» Шимона Окштейна (1985), стартовая цена $25 тысяч

Парижская школа представлена работами Василия Хмелюка, Давида Бурлюка и Абрама Маневича.

Шестидесятники — живописными произведениями «Оксана» и «Золотое небо» Виктора Зарецкого, графикой «Сообщник» Аллы Горской, ранней работой Афанасия Заливахи, акварелью Анатолия Лымарева.

«Золотое небо» Виктора Зарецкого (1980-е), стартовая цена $1 500

«Сообщник» Аллы Горской (1960-е), стартовая цена $7 тысяч

Одесская школа — работами Олега Соколова, Николая Новикова, Валентина Хруща и Виктора Марынюка.

Топ-лоты блока современного искусства: картины Ройтбурд, Криволап, Вайсберг, Сухолит.

Среди топ-лотов блока современного искусства раннее произведение Александра Ройтбурда, пейзаж Анатолия Криволапа, форматное волшебное полотно Матвея Вайсберга.

«Гармония высветляемого Бытия» Александра Ройтбурда (1989), стартовая цена $8 тысяч

«Абрикосы зацветают» Анатолия Криволапа (2011), стартовая цена $10 тысяч

«Окно» Матвея Вайсберга (2019), стартовая цена $8 тысяч

Также можно будет поторговаться за живописный оммаж Малевича Ильи Чичкана и коллаж его дочери Александры Чичкан.

«Супрематична композиція: біле на білому» (за мотивом однойменного твору К. Малевича) Ильи Чичкана (2021), стартовая цена $3 500

«Paul Smith» Александры Чичкан (2009), стартовая цена $2 500

На торги выставлены трансавангардная работа Дмитрия Кавсана, неожиданно нежная графика Влады Ралко, традиционный автопортрет Маши Шубиной и живопись Валерии Трубиной, написанная в США.

«Машкара» Влады Ралко (2018), стартовая цена $2 500

«Каїн, Каїн, Авель...» Дмитрия Касвана (1989), стартовая цена $3 тысячи

Впервые за долгое время в аукционе снова принимает участие Максим Мирнов с ироническим произведением «Обман валют».

Обман валют» Максима Мирнова (2020), стартовая цена $8 тысяч

Семь скульптур на торгах «Золотого сечения»

Также на торги выставлены семь скульптур, среди которых бронзовые работы Егора Зигура, Петра Антипа и Александра Сухолита, «Фаянсовый голубь» Юрия Рубана.

Впервые в аукционе участвуют работы Василия Корчевого и Никиты Кальченко.

«Свободная» Василия Корчевого (2016), стартовая цена $8 тысяч

Предаукционная выставка работает в аукционном доме «Золотое Сечение» по адресу: Киев, ул. Л. Первомайского, 4.