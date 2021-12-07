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50-й аукцион "Золотого сечения": открыта предаукционная выставка украинского искусства со стартовыми ценами топ-лотов $15-40 тысяч
Аукционный дом «Золотое Сечение» проводит юбилейный пятидесятый аукцион. На торги выставлено 62 лота Classic&Contemporary art.
15 декабря в киевском аукционном доме "Золотое Сечение" пройдут юбилейные торги коллекционного классического и современного искусства.
Предаукционная выставка и тихий аукцион Classic&Contemporary art начинают работать с 7 декабря. Экспозицию можно увидеть до 15 декабря (вход свободный). Итоги торгов объявят 15 декабря в 19.00.
Всего на торги выставлено 62 лота. Искусство XX века и современное искусство присутствуют в аукционной коллекции в равных частях — около тридцати лотов каждого направления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В блок классического искусства включены работы украинских художников прошлого столетия, а также работы художников-эмигрантов.
Актуальное искусство представлено востребованными современными авторами, а также работами художников-шестидесятников.
Самые дорогие лоты на торгах аукционного дома «Золотое сечение»
В топ-лотах произведения представителей закарпатской школы:
- «Осень» Иосифа Бокшая — $40-50 тысяч (оценочная стоимость).
- «Трио» Адальберта Эрдели — $50-70 тысяч (оценочная стоимость).
- «Отдыхают в саду» Романа Сельского — $20-25 тысяч (оценочная стоимость).
Коллекционные топ-лоты: картины Глущенко, Марчука, Горбатова
Один из топ-лотов — «Чайки» Николая Глущенко с оценкой в $70-100 тысяч. Картина принимала участие в знаковой выставке еще при жизни автора. Работа была создана в 1972 году — этот период в творчестве художника считается наиболее значимым.
Выставлен на торги редкий натюрморт Ивана Марчука «Праздничный парад» (оценочная стоимость $50-70 тысяч).
Среди топ-лотов «Осень» Константина Горбатова с оценкой $20-25 тысяч — работа с исключительным провенансом.
Представлен шедевр 1985 года американского художника и скульптора Шимона Окштейна «Мэдисон-авеню» (оценочная стоимость $40-50 тысяч).
Парижская школа представлена работами Василия Хмелюка, Давида Бурлюка и Абрама Маневича.
Шестидесятники — живописными произведениями «Оксана» и «Золотое небо» Виктора Зарецкого, графикой «Сообщник» Аллы Горской, ранней работой Афанасия Заливахи, акварелью Анатолия Лымарева.
«Золотое небо» Виктора Зарецкого (1980-е), стартовая цена $1 500
«Сообщник» Аллы Горской (1960-е), стартовая цена $7 тысяч
Одесская школа — работами Олега Соколова, Николая Новикова, Валентина Хруща и Виктора Марынюка.
Топ-лоты блока современного искусства: картины Ройтбурд, Криволап, Вайсберг, Сухолит.
Среди топ-лотов блока современного искусства раннее произведение Александра Ройтбурда, пейзаж Анатолия Криволапа, форматное волшебное полотно Матвея Вайсберга.
Также можно будет поторговаться за живописный оммаж Малевича Ильи Чичкана и коллаж его дочери Александры Чичкан.
На торги выставлены трансавангардная работа Дмитрия Кавсана, неожиданно нежная графика Влады Ралко, традиционный автопортрет Маши Шубиной и живопись Валерии Трубиной, написанная в США.
Впервые за долгое время в аукционе снова принимает участие Максим Мирнов с ироническим произведением «Обман валют».
Семь скульптур на торгах «Золотого сечения»
Также на торги выставлены семь скульптур, среди которых бронзовые работы Егора Зигура, Петра Антипа и Александра Сухолита, «Фаянсовый голубь» Юрия Рубана.
Впервые в аукционе участвуют работы Василия Корчевого и Никиты Кальченко.
Предаукционная выставка работает в аукционном доме «Золотое Сечение» по адресу: Киев, ул. Л. Первомайского, 4.