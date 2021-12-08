Гид по 20 локациям "Зимової країни" на ВДНХ: что откроют в ближайший уик-энд, а что ближе к Рождеству и Новому году

С 11 декабря в Национальном комплексе “Экспоцентр Украины” начнет работать крупнейший парк новогодних развлечений “Зимова країна” на ВДНХ. Территорию комплекса превратят в сказочный город из 20 локаций. Рассказываем, какие развлечения будут доступны уже на этой неделе, а какие будут открыты в конце декабря на новогодние праздники.

«Чарівна казка Зимової країни»: мюзикл и парад

С 31 декабря по 9 января. Главная площадь ВДНХ

Спектакль будут показывать у елки на центральной площади ежедневно. Герои мюзикла — феи-бабочки, эльфы, снеговики после представления пройдут вместе со зрителями шумным парадом по аллеям ВДНХ.

Вход свободный

Драйвовые горки в любую погоду

Главная площадь ВДНХ

Горки будут работать всю зиму. Фото: ВДНХ

Горки — самый простой способ держать себя в тонусе зимой. На ВДНХ они будут работать всю зиму независимо от того, есть снег или нет. Длина горки для взрослых 60 метров, детской — 30 метров. Кататься разрешается детям от 3-х лет.

Билеты: от 35 грн.

Огромный каток площадью 2500 квадратных метров

Главная площадь ВДНХ

В этом году каток на ВДНХ увеличили до 2500 квадратных метров, теперь он один из самых больших в Европе. Кататься здесь одновременно могут до 500 человек.

Часть катка — ледяная дорожка вокруг фонтана, украшенного яркими декорациями. Рядом расположены новые раздевалки, туалетная комната, трибуны и фуд-зона.

Те, кто только учится стоять на льду, могут взять помощника или записаться на мастер-класс к инструктору. В наличии коньки с 28 по 48 размер.

Каток на ВДНХ площадью 2500 квадратных метров — один из самых больших в Европе. Фото: ВДНХ

Билеты: от 180 грн (безлимит) при оплате картой Visa.

Музей Нового года: винтажные игрушки и таинственные истории праздника

Концерт-холл ВДНХ

Это новая локация, где можно узнать, какой были традиции зимних праздников в разные столетия, услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества. Изюминка музея — самые дорогие елочные экспонаты мира, никогда ранее не выставлявшиеся на публику.

Билеты: 70 грн, оплата на входе.

Резиденция Санты: новогодняя почта, фотозоны

Концерт-холл ВДНХ

Резиденция Санты. Фото: ВДНХ

Гостей резиденции ожидает встреча с Сантой и сюрпризы от его помощников — эльфов, красочный перформанс и представление от Алхимага. Воспоминанием о праздниках станут фото, сделанные в сказочной мастерской и на рождественской почте, откуда можно отправить Санте письмо со своими самыми сокровенными желаниями.

Билеты: 290 грн (в стоимости — сладкий подарок), дети до 4 лет бесплатно (в сопровождении родителей).

Різдвяна фабрика мрій

Павильон №2

"Різдвяна фабрика мрій". Фото: ВДНХ

На экскурсии по мастерским, где работают эльфы, можно увидеть все этапы производства елочных украшений. На память гости получат в подарок творческий набор для создания собственного елочного украшения. На выходе из фабрики работает праздничный магазинчик, где можно пополнить коллекцию новогодних игрушек, купив удивительные стеклянные украшения.

Билеты: от 240 грн.

Интерактивное шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Концерт-холл ВДНХ

Новое интерактивное шоу создателей «Вартових Мрій» и Winterra, во время которого зрители меняются местами с актерами и с помощью современных технологий попадают в самый эпицентр сюжета. Кульминация спектакля — «Антигравити-шоу», яркое представление, покорившее судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, которое в Украине демонстрируется впервые.

Билеты: от 690 грн; дети до 5 лет бесплатно (в сопровождении родителей).

Галерея стальных фигур

Павильон №1

Познакомиться с героями сказок, фильмов, игр и комиксов можно в галерее с фигурами, которые собраны из гаек и шурупов. Здесь можно сделать селфи в феррари, оседлать "Харлей", посидеть на троне из «Игры престолов» или пожать руку Дарту Вейдеру.

Билеты: от 180 грн.

Планетарий Teleport360

Павильон №10

Купольный планетарий-кинотеатр — это изображение в формате 360 градусов и 3D без очков.

Удивительнее всего здесь смотреть фильмы о космосе —в любом уголке зала можно почувствовать себя в окружении миллиардов звезд. После сеанса можно посидеть в уютном кафе. Для детей работают квесты, а по выходным — демонстрация химических опытов.

Билеты: от 150 грн.

Уличные аттракционы: венецианская карусель, луна-парк, квест-комнаты

Главная площадь ВДНХ

Уличные аттракционы. Фото: ВДНХ

Дизайн двухэтажной венецианской карусели был разработан итальянскими мастерами. Ее украшают панно с городскими пейзажами города на воде и знаменитого карнавала.

Венецианская карусель. Фото: ВДНХ

Также работает 16-метровое колесо обозрения, с которого открывается красивый вид на парк.

Билеты: детские — от 55 грн, взрослые — от 90 грн, оплата на входе.

Северный экспресс

Центральный вход и главная площадь ВДНХ

Экскурсионный новогодний паровозик. Фото: ВДНХ

Маршрут экскурсионного новогоднего паровозика проходит мимо праздничных павильонов, елки, катка, горок и фотозон. Активность подходит для детей в возрасте от 2 лет. Продолжительность поездки до 15 минут.

Билеты: 100 грн, оплата на входе.

Планета динозавров

Лесная аллея за павильоном №1

Всего в парке можно увидеть 55 хищных и травоядных динозавров, узнать интересные факты о них и даже прокатиться верхом на легендарном Тирексе — известном королевском тиранозавре, самом популярном персонаже кино и видеоигр.

Билеты: от 170 грн.

«Живі дракони. Зимова казка»

Между павильонами №1 и №3

Здесь поселились 24 дракона из самых популярных сказок и видеоигр. Каждый приветливо машет крыльями и позирует на фотокамеру, а некоторые даже позволяют себя оседлать для stories в Instagram. А живые деревья не только на селфи хорошо выходят, но и сказки интересные рассказывают.

Билеты: от 200 грн, оплата на входе.

Планета бабочек

Аллея слева от главной площади

Место, где лето не заканчивается даже под Новый год. Здесь обитают насекомые, рыбы, птицы и тропические бабочки. Последних можно сажать на руку, чтобы сделать фото. А еще, говорят, когда бабочка сидит на ладони — можно загадывать желание, и оно точно сбудется.

Билеты: от 130 грн, оплата на входе.

Музей Науки: более ста увлекательных экспонатов

Павильон №23

Обычно в музеях нельзя ничего трогать, но только не здесь. В музее науки продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества. Здесь можно прокатиться на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, подержать в руках модель головного мозга. Чтобы увидеть все экспонаты, понадобится несколько часов.

Билеты: от 128 грн при оплате картой Visa.

Sky Park: веревочные трассы и скалодром

Между 1 и 2 павильонами

День в веревочном парке — это отличная возможность испытать свою изобретательность. Догадаетесь ли вы без подсказки инструктора, как пройти спираль ДНК, загадочный тибетский мостик, шаткий рукоход, а также как удержать равновесие на велосипеде или скейте, двигающихся по тросу. Финальным этапом станет полет на троллее, спуск на SkyLine или свободное падение на устройстве QuickJump. В парке работают девять веревочных трасс разного уровня сложности для детей в возрасте от 3 лет.

Билеты: от 60 грн, оплата на входе.

Animal Park: альпака, лемуры, ламы, коз ы

Аллея рядом с озером

Интерактивная площадка, которая понравится тем, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. В этом парке животных можно покормить специальным лакомством, а также погладить тех, кто любит общаться с людьми.

Билеты: от 115 грн.

Уличный фудкорт и теплые рестораны

Уличный фудкорт. Фото: ВДНХ

Главная площадь ВДНХ

На уличном фудкорте есть мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, микс-боксы с сосисками и креветками от «Белого налива», пироги и блины, сладкие вафли, горячий грог, глинтвейн, чай и какао. Отдохнуть и согреться можно за чашкой кофе с круассаном в Coffee Lover или во время обеда в ресторане Hay Loft 2.0.

Действует скидка 10% при оплате картой Visa на фудкортах с соответствующей отметкой.

Рождественская ярмарка

Главная площадь ВДНХ

Рождественская ярмарка. Фото: ВДНХ

Ярмарка будет работать в течение всего праздничного периода. Здесь можно приобрести елочные украшения, сувениры, теплые носки, имбирные пряники и множество других приятных мелочей.

В конце декабря откроют:

Флуфиландия: пушистые гиганты и праздничные декорации

Павильон № 4

С 22 декабря

Все фигуры и декорации этой выставки создали украинские мастера, а сам фантастический парк раньше никогда не открывали для посещения.

Флуфиландия — это удивительный сказочный мир. Его жители — флуфы —пушистики, прилетевшие к нам с самой мягкой и пушистой планеты в галактике. Они гиганты ростом в три метра, но добряки. Обожают улыбаться и делать фото с гостями. В парке работают костюмированные аниматоры, фотозоны и интерактивы для маленьких гостей.

Билеты: от 175 грн, детям до 3 лет бесплатно (в сопровождении родителей). Оплата на входе.

Оранжерея: коктейли и зоны для фото

Справа от центрального входа

С 24 декабря

Главная insta-зона ВДНХ. Здесь будет работать бар, в котором можно выпить ароматный согревающий зимний коктейль и сделать фото на память о встрече с друзьями. Создавать праздничное настроение в кадре будет тематический декор и яркие огоньки, украшающие локацию снаружи и изнутри.

Билеты: 80 грн, оплата на входе.

Все локации работают с соблюдением карантинных норм.

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