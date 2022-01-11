Январские концерты-2022: Тилль Линдеманн с программой Ich Hasse Kinder и рождественский вертеп от ТНМК

Новый 2022 год открывает первый громкий концерт зарубежного артиста - Тилля Линдеманна, фронтмена группы Rammstein. Выступления украинских групп связаны с традициями Рождества и Старого нового года

Тилль Линдеманн: проект Ich Hasse Kinder

Когда: 18 января в 20:00

Где: Stereoplaza, Киев, пр. Лобановского,119

Билеты: от 2199 грн

Тилль Линдеманн, лидер культовой группы Rammstein, выступит в Киеве с новой сольной программой в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder. Музыкант приедет в украинскую столицу с новой группой и шоу Till Lindemann. Он исполнит старые хиты и новые композиции.

В 2020 году музыкант закрыл металл-проект Lindemann, над которым работал с Петером Тегтгреном (лидером групп Pain и Hypocrisy). В июне 2021 года Тилль выпустил сингл "Ich hasse Kinder" («Я ненавижу детей»). Клип на тему школьного буллинга был посвящен дню защиты детей.

ТНМК : Теплый акустический рождественский вертеп

Когда: 15 января в 20.00

Где: Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставелі, 16а

Билеты: от 599 грн

Рождественский спектакль от ТНМК это музыкальное представление.

Участники группы становятся персонажами украинского вертепа - Чертом, Иродом, Царем, Ангелом и Смертью, а между песнями играют скетчи.

Программа состоит из рождественских песен, хитов группы и дополнена синглами нового альбома ВАТРА Red, вышедшего в начале декабря 2021 года.

« Друга р і ка »

Когда: 22 января в 18.00

Где: ATLAS, Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Билеты: 500-2000 грн

Музыканты сыграют главные песни в акустике за более чем 20-летнюю историю группы. Но на этот раз — без участия оркестра.

Крис Норман

Когда: 24 января в 19.00

Где: Октябрьский дворец, Киев, Алея героев Небесной сотни, 1

Билеты: 1180-2780 грн

71-летний рок-музыкант привез в Киев программу, в которую вошли его сольные песни и хиты Smokie, где он играл с 1963 по 1986 год.

Питер Доэрти

Когда: 27 января в 19:00

Где: Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставели, 16а

Билеты: от 990 грн

Культовый рок-бунтарь Великобритании, талантливый певец и гитарист Пит Доэрти, фронтмен групп Babyshambles и Libertines, выступал в Киеве десять лет назад.

В начале 2000-х его имя не сходило со страниц таблоидов, он постоянно попадал в скандалы, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя, успел побывать в тюрьме за ограбление. Сейчас 42-летний рокер живет в Нормандии вместе со своей девушкой и коллегой по группе Puta Madres Катей де Видас и ведет вполне добропорядочный образ жизни.

WINTER MASS 2022

Когда: 29 января в 17:00

Где: Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставели, 16а

Билеты: 350-770 грн

Музыкальный фестиваль украинского гитарного андеграунда. Дебютантами Мессы станут гранж-трио Omana, стонер-рокеры Ooze и экспериментальный проект Vykroutas, а из бывших засветятся гаражные Esquizet и психоделические Shiva the Destructor.

А кураторы события Stoned Jesuс сыграют альбом Seven Thunders Roar (2012), куда входит их самая известная песня I'm The Mountain, а также несколько новых треков из пятого альбома трио, который выйдет в 2022 году.

О лег С крипка и оркестр: программа «Щедрик»

Когда: 13 января в 19:00

Где: Октябрьский дворец, Киев, Алея героев Небесной сотни, 1

Билеты: 250 - 1750 грн

Олег Скрипка и Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) выступят на Старый новый год с программой "Щедрик".