Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Афиша
Дата публикации

Январские концерты-2022: Тилль Линдеманн с программой Ich Hasse Kinder и рождественский вертеп от ТНМК

Январские концерты-2022: Тилль Линдеманн с программой Ich Hasse Kinder и рождественский вертеп от ТНМК
Рождественский вертеп ТНМК. Фото: facebook.com/TNMKband. Kirai gigs: concert videos & photos

Новый 2022 год открывает первый громкий концерт зарубежного артиста - Тилля Линдеманна, фронтмена группы Rammstein. Выступления украинских групп связаны с традициями Рождества и Старого нового года

Тилль Линдеманн: проект Ich Hasse Kinder

Когда: 18 января в 20:00

Где: Stereoplaza, Киев, пр. Лобановского,119

Билетыот 2199 грн

Фото 2 — Январские концерты-2022: Тилль Линдеманн с программой Ich Hasse Kinder и рождественский вертеп от ТНМК

Тилль Линдеманн, лидер культовой группы Rammstein, выступит в Киеве с новой сольной программой в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder. Музыкант приедет в украинскую столицу с новой группой и шоу Till Lindemann.  Он исполнит старые хиты и новые композиции. 

В 2020 году музыкант закрыл металл-проект Lindemann, над которым работал с Петером Тегтгреном (лидером групп Pain и Hypocrisy). В июне 2021 года Тилль выпустил сингл "Ich hasse Kinder" («Я ненавижу детей»). Клип на тему школьного буллинга был посвящен дню защиты детей.

ТНМК: Теплый акустический рождественский вертеп 

Когда: 15 января в 20.00

Где: Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставелі, 16а

Билетыот 599 грн

Рождественский спектакль от ТНМК это музыкальное представление.

Участники группы становятся персонажами украинского вертепа - Чертом, Иродом, Царем, Ангелом и Смертью, а между песнями играют скетчи.

Программа состоит из рождественских песен, хитов группы и дополнена синглами нового альбома ВАТРА Red, вышедшего в начале декабря 2021 года.

«Друга ріка»

Когда: 22 января в 18.00

Где: ATLASКиев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Билеты: 500-2000 грн

Музыканты сыграют главные песни в акустике за более чем 20-летнюю историю группы. Но на этот раз — без участия оркестра.

Крис Норман

Когда: 24 января в 19.00

Где: Октябрьский дворец, Киев, Алея героев Небесной сотни, 1

Билеты 1180-2780 грн

71-летний рок-музыкант привез в Киев программу, в которую вошли его сольные песни и хиты Smokie, где он играл с 1963 по 1986 год.

Питер Доэрти

Когда: 27 января в 19:00

Где:  Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставели, 16а

Билеты от 990 грн

Культовый рок-бунтарь Великобритании, талантливый певец и гитарист Пит Доэрти, фронтмен групп Babyshambles и Libertines, выступал в Киеве десять лет назад.

В начале 2000-х его имя не сходило со страниц таблоидов, он постоянно попадал в скандалы, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя, успел побывать в тюрьме за ограбление. Сейчас  42-летний рокер живет в Нормандии вместе со своей девушкой и коллегой по группе Puta Madres Катей де Видас и ведет вполне добропорядочный образ жизни.

WINTER MASS 2022 

Когда: 29 января в 17:00

Где:  Bel Etage, Киев, ул. Шота Руставели, 16а

Билеты 350-770 грн

Музыкальный фестиваль украинского гитарного андеграундаДебютантами Мессы станут гранж-трио Omana, стонер-рокеры Ooze и экспериментальный проект Vykroutas, а из бывших засветятся гаражные Esquizet и психоделические Shiva the Destructor. 

А  кураторы события Stoned Jesuс сыграют альбом Seven Thunders Roar (2012), куда входит их самая известная песня I'm The Mountain, а также несколько новых треков из пятого альбома трио, который выйдет в 2022 году.

Олег Скрипка и оркестр:  программа «Щедрик»

Когда: 13 января в 19:00

Где:  Октябрьский дворец, Киев,  Алея героев Небесной сотни, 1

Билеты 250 - 1750 грн

Олег Скрипка и Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) выступят на Старый новый год с  программой "Щедрик".