"Союз птахівників України" повідомляє про рейдерську атаку на виробника яєць "Овостар Юніон"

Впродовж декількох останніх років одна із компаній Групи “Овостар Юніон” зазнає регулярного тиску з боку третіх осіб, які, мають на меті оскарження права власності компанії на її виробничі активи. Про здійснення рейдерської атаки на частину виробничих потужностей з переробки яєць групи компаній повідомив виконавчий директор спілки "Союз птахівників України" (СПУ) Сергій Карпенко в коментарі для видання Delo.ua.

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За його даними, акціонери "Овостар Юніон" занепокоєні спробою рейдерського захоплення частини їх власності в Україні. Так, Fairfax Holdings (Канада), найбільший канадський інвестор холдингу, який інвестував в українську економіку більше $300 млн, вже повідомив Посольство Канади в Україні про чергову атаку на групу компаній.

Сергій Карпенко зазначає, що свою позицію щодо тиску на "Овостар Юніон" СПУ та представники ще декількох бізнес-асоціацій повідомили бізнес-омбудсмену України Роману Ващуку в відкритому листі.

Згідно з документом, об’єктом рейдерського захоплення є одне із підприємств групи - ТОВ "Овостар", а саме його майновий комплекс та земельна ділянка, розташовані в Макарівському районі Київської області. Компанія придбала ці активи у 2018 році і розширила їх до повноцінного заводу з виробництва яєчних продуктів. На момент придбання активу, у реєстрі прав на нерухоме майно були відсутні будь-які обтяження, які могли б поставити під сумнів законність переходу права власності на актив до агрохолдингу "Овостар Юніон".

Суть претензії до виробника яєць

Згідно з наданим Сергієм Карпенко документом, до 2013 року цей актив належав ЗАТ "Макарово" і був обтяжений іпотекою на користь ПАТ "КБ "НАДРА", яке надало цьому підприємству кредит. Однак, підприємство не змогло належним чином виплачувати позику, тому банк у судовому порядку домігся примусового стягнення боргу. Заставне майно було реалізоване в 2013 році на відкритих публічних торгах, а кошти, отримані від продажу, перераховані банку "НАДРА" в рахунок часткового погашення кредиту боржника.

У 2016 році ПАТ "КБ "НАДРА" внаслідок неплатоспроможності позичальника ініціювало процедуру банкрутства ЗАТ "Макарово". Рішенням Господарського суду Київської області в 2016 році було встановлено обставини часткового погашення грошових вимог банку за рахунок реалізації в межах виконавчого провадження майна, яке належало ЗАТ "Макарово" та було предметом застави та іпотеки за кредитними договорами з "КБ "НАДРА". Покупцем активів виступило ТОВ "Рейкон", яке неодноразово визнавалось рішеннями судів добросовісним набувачем майна.

Наприкінці 2016 року "Рейкон" продало земельну ділянку і цілісний майновий комплекс в Макарівському районі ТОВ "БВ Трейдінг", а обладнання для переробки курячих яєць - ТОВ "БВВ Еквипмент". В 2018 році "Овостар" придбав ці активи у ТОВ "БВ Трейдінг" та ТОВ "БВВ Еквипмент".

В 2015 році було прийнято рішення про початок ліквідації банку "Надра", а в 2019 році відбулися відкриті торги з продажу прав вимоги за кредитними договорами банку. На цих торгах, в тому числі, було відчужено права вимоги ПАТ "КБ "Надра" до ЗАТ "Макарово" за кредитними договорами, а переможцем торгів стало ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста". При цьому права вимоги не були забезпечені заставою та іпотекою майна, оскільки майно вже було реалізовано для погашення вимог банку "Надра".

В 2020 "Інвестохіллс Веста" відступило від прав вимоги до ЗАТ "Макарово" на користь ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", після чого вони ще декілька разів були переуступлені. На сьогодні позивачем до суду є ТОВ "ФК "Толкфін".

В відкритому листі вказується, що компанія "Толкфін" пов’язана з попередніми власниками таких прав, та намагається незаконно заволодіти майном "Овостару", хоча попередні судові спори встановили необґрунтованість таких вимог.

Асоціації заявляють про тиск на бізнес з іноземними інвестиціями

"На "Овостар" чиниться тиск із використанням усіх наявних у опонента засобів, які часом йдуть всупереч принципам чесного ведення бізнесу і мають всі ознаки рейдерського захоплення власності. Цим підривається довіра іноземних інвесторів до подальших інвестицій в економіку країни, інституту власності, а також судової і правоохоронної систем", - підкреслює Сергій Карпенко.

Крім того, такі дії можуть негативно вплинути на підтримку України у відсічі збройній агресії РФ, а також втрату довіри з боку Канади, резиденти якої є найбільшими акціонерами "Овостар Юніон".

Також в документі зазначено, що дестабілізація діяльності холдингу-великого платника податків, є неприпустимою і підриває економіку воюючої країни.

"Ми сподіваємось на законність, безсторонність та об’єктивність під час розгляду судових справ за участі ТОВ «Овостар» по захисту своїх законних майнових прав. Українські суди повинні вчергове довести, що рейдерству в країні немає місця, а права власності знаходяться під надійним захистом держави, незалежно від того чи це власність громадян України чи іноземних інвесторів", - вказано в відкритому листі.

Звернення до бізнес-омбудсмена Романа Ващука підписали спілки "Всеукраїнський аграрний форум", "Аграрний союз України", "Всеукраїнська аграрна рада", асоціація "Союз птахівників України", "Українська аграрна конфедерація" та "Український клуб аграрного бізнесу".

Раніше повідомлялося, що Варшавська фондова біржа виключила з індексів "Овостар Юніон" вслід за холдингом "Кернел".

Причиною цього вказано те, що компанія "Овостар" більше не відповідає критеріям перерахованих вище індексів, оскільки частка її акцій у вільному обігу (free-float) становить менше 10%.

"Овостар Юніон" - один з найбільших виробників яєць курячих і найбільший виробник яєчних продуктів в Україні. На підприємствах працює більш ніж 1,5 тис. людей, за 2023 рік компанія сплатила більше 400 млн грн податкових платежів. Також "Овостар" компанія входить до п'ятірки найбільших виробників яєць у Європі.

У першому півріччі 2023 року "Овостар Юніон" отримав $20,63 млн чистого прибутку, тоді як аналогічний період 2022 року завершив із чистим збитком $19,78 млн. Виторг агровиробника зріс на 56,8% до $88,69 млн, що сталося переважно завдяки зростанню цін на продукцію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com