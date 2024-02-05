"Союз птицеводов Украины" сообщает о рейдерской атаке на производителя яиц "Овостар Юнион"

В течение нескольких последних лет одна из компаний Группы "Овостар Юнион" испытывает регулярное давление со стороны третьих лиц, имеющих целью обжалование права собственности компании на ее производственные активы. Об осуществлении рейдерской атаки на часть производственных мощностей по переработке яиц группы компаний сообщил исполнительный директор Союза птицеводов Украины (СПУ) Сергей Карпенко в комментарии для издания Delo.ua.

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По его данным, акционеры "Овостар Юнион" обеспокоены попыткой рейдерского захвата части их собственности в Украине. Так, Fairfax Holdings (Канада), крупнейший канадский инвестор холдинга, инвестировавший в украинскую экономику более $300 млн, уже сообщил в Посольство Канады в Украине об очередной атаке на группу компаний.

Сергей Карпенко отмечает, что свою позицию по давлению на "Овостар Юнион" СПУ и представители еще нескольких бизнес-ассоциаций сообщили бизнес-омбудсмену Украины Роману Ващуку в открытом письме.

Согласно документу, объектом рейдерского захвата является одно из предприятий группы - ООО "Овостар", а именно его имущественный комплекс и земельный участок, расположенные в Макаровском районе Киевской области. Компания приобрела эти активы в 2018 году и расширила их до полноценного завода по производству яичных продуктов. На момент приобретения актива, в реестре прав на недвижимое имущество отсутствовали какие-либо обременения, которые могли бы подвергнуть сомнению законность перехода права собственности на актив к агрохолдингу "Овостар Юнион".

Суть претензии к производителю яиц

Согласно предоставленному Сергеем Карпенко документу, до 2013 года этот актив принадлежал ЗАО "Макарово" и был обременен ипотекой в пользу ПАО "КБ "НАДРА", которое предоставило этому предприятию кредит. Однако предприятие не смогло должным образом выплачивать ссуду, поэтому банк в судебном порядка добился принудительного взыскания долга. Залоговое имущество было реализовано в 2013 году на открытых публичных торгах, а средства, полученные от продажи, перечислены банку НАДРА в счет частичного погашения кредита должника.

В 2016 году ПАО "КБ "НАДРА" вследствие неплатежеспособности заемщика инициировало процедуру банкротства ЗАО "Макарово". Решением Хозяйственного суда Киевской области в 2016 году были установлены обстоятельства частичного погашения денежных требований банка за счет реализации в рамках исполнительного производства имущества, принадлежащего ЗАО и было предметом залога и ипотеки по кредитным договорам с "КБ "НАДРА". Покупателем активов выступило ООО "Рейкон", которое неоднократно признавалось решениями судов добросовестным приобретателем имущества.

В конце 2016 года "Рейкон" продало земельный участок и цельный имущественный комплекс в Макаровском районе ООО "БВ Трейдинг", а оборудование для переработки куриных яиц - ООО "БВВ Эквипмент". В 2018 году "Овостар" приобрел эти активы у "БВ Трейдинг" и "БВВ Эквипмент".

В 2015 году было принято решение о начале ликвидации банка "Надра", а в 2019 году прошли открытые торги по продаже прав требования по кредитным договорам банка. На этих торгах, в том числе, были отчуждены права требования ПАО "КБ "Надра" к ЗАО "Макарово" по кредитным договорам, а победителем торгов стало ООО "Финансовая компания "Инвестохилс Веста". При этом права требования не обеспечены залогом и ипотекой имущества, поскольку имущество уже было реализовано для погашения требований банка "Надра".

В 2020 году "Инвестохиллс Веста" отступило от прав требования к ЗАО "Макарово" в пользу ООО "ФК "Фингруп Фактор", после чего они еще несколько раз были переуступлены, и на сегодня истцом в суд является ООО "ФК "Толкфин".

В открытом письме указывается, что компания "Толкфин" связана с предыдущими владельцами таких прав и пытается незаконно завладеть имуществом "Овостара", хотя предыдущие судебные споры установили необоснованность таких требований.

Ассоциации заявляют о давлении на бизнес с иностранными инвестициями

"На "Овостар" оказывается давление с использованием всех имеющихся у оппонента средств, которые порой идут вопреки принципам честного ведения бизнеса и имеют все признаки рейдерского захвата собственности. Этим подрывается доверие иностранных инвесторов к дальнейшим инвестициям в экономику страны, института собственности, а также судебной и правоохранительной системы", - подчеркивает Сергей Карпенко.

Кроме того, такие действия могут негативно повлиять на поддержку Украины в отражении вооруженной агрессии РФ, а также потерю доверия со стороны Канады, резиденты которой являются крупнейшими акционерами "Овостар Юнион".

Также в документе указано, что дестабилизация деятельности холдинга-крупного налогоплательщика является недопустимой и подрывает экономику воюющей страны.

"Мы надеемся на законность, беспристрастность и объективность при рассмотрении судебных дел с участием ООО «Овостар» по защите своих законных имущественных прав. Украинские суды должны в очередной раз доказать, что рейдерству в стране нет места, а права собственности находятся под надежной защитой государства, независимо от того, собственность граждан Украины или иностранных инвесторов", - указано в открытом письме.

Обращение к бизнес-омбудсмену Роману Ващуку подписали союзы "Всеукраинский аграрный форум", "Аграрный союз Украины", "Всеукраинская аграрная Рада", ассоциация "Союз птицеводов Украины", "Украинская аграрная конфедерация" и "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Ранее сообщалось, что Варшавская фондовая биржа исключила из индексов "Овостар Юнион" вслед за холдингом "Кернел".

Причиной этого указано, что компания "Овостар" больше не соответствует критериям вышеперечисленных индексов, поскольку доля ее акций в свободном обращении (free-float) составляет менее 10%.

"Овостар Юнион" - один из крупнейших производителей куриных яиц и крупнейший производитель яичных продуктов в Украине. На предприятиях работает более 1,5 тыс. человек, за 2023 год компания оплатила более 400 млн грн налоговых платежей. Также "Овостар" компания входит в пятерку крупнейших производителей яиц в Европе.

В первом полугодии 2023 года "Овостар Юнион" получил $20,63 млн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2022 года завершил с чистым убытком $19,78 млн. Выручка агропроизводителя выросла на 56,8% до $88,69 млн, что произошло преимущественно благодаря росту цен на продукцию.

Источник фото: ua.depositphotos.com