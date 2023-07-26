Україна отримає 70 млн грн від USAID на проєкти із зрошення земель

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило програму "Агро", в рамках якої інвестують понад 70 млн грн в пілотні проєкти модернізації зрошення в Україні.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Також розглядають можливість продовження підтримки й додаткового фінансування таких проєктів.

Програма USAID Агро сфокусована на підтримці організацій водокористувачів, в які об’єднуються аграрії для впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій у зрошенні.

Договір про фінансову підтримку на відновлення зрошувальної системи міжнародний донор вже підписав і з ОВК "Перша" з Черкаської області. Ще дві організації водокористувачів, які також отримають понад 36 млн грн, готуються до підписання.

Загалом в Україні вже зареєстровано 24 організації водокористувачів, кожна з них об’єднує від 1 до 10 агропідприємств.

За даними Мінагрополітики, загалом експлуатаційне зношення систем зрошення в Україні досягло критичної межі і складає понад 80%, до цього ще додались складні виклики, такі як повномасштабне вторгнення РФ та підрив греблі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, нещодавно Мінагрополітики презентувало Стратегію розвитку агропромислового комплексу на наступні десять років. У неї також закладено відновлення зрошення для сільськогосподарських земель, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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