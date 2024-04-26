Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни

Наближаються Великодні свята — тиждень активного споживання курячих яєць. Ціни на цей продукт будуть цілком прийнятними: в магазинах поряд з лотками по 40–50 грн за десяток є і більш дешеві пропозиції — по 20 грн, а то і дешевше, по 18. Такі приємні ціни спонукають задуматися, яка ж реальна собівартість яйця на птахофабриках та у фермерів? Забігаючи наперед — вища, ніж найнижчі роздрібні ціни в магазинах.

Куряче яйце з початком 2024 року стало одним з лідерів здешевлення в споживацькому кошику. За даними Держстату, десяток яєць в березні коштував в середньому трохи більше 41 грн, тоді як в торік в цей час ціни досягали 60 грн/десяток.

Період Середня ціна, грн Зміна до попереднього періоду, % Січень–2023 63,12 – Березень–2023 63,11 0% Червень–2023 42,39 –33% Вересень–2023 44,18 +4% Грудень–2023 56,18 +27% Січень–2024 51,02 –9% Лютий–2024 49,60 –3% Березень–2024 41,54 –16%

Дані: Держстат

Подекуди ціни на яйце значно нижчі за середньостатистичні. Наприклад, в магазині в Полтавській області на минулому тижні читачі видання зустрічали яйця по 2,9 грн/шт., а “фермерські” — і за 1,8 грн/шт.

Яйце куряче в регіонах продається дешевше 2 грн/шт. Фото: Delo.ua

На поточному тижні тренд на дешеві яйця дістався і великих торговельних мереж. Кожна з них одночасно пропонує яйця категорії С0 за 45–60 грн/10 шт. і вдвічі дешевші “лоукостери” категорії С1 за 19–25 грн/10 шт.

Курячі яйця поділяють на столові та дієтичні, їх маркують "Д" і "С" відповідно. "Д" — дієтичні, тобто максимально свіжі яйця. Такий продукт можна зберігати у холодильнику протягом 7 днів. Саме тому на дієтичних яйцях обов'язково проставляється дата знесення. "С" — столові. Це яйця, які досягли тижневого терміну після знесення. Їх можна зберігати в холодильнику протягом 90 днів. За розміром яйця поділяються на наступні категорії: М — дрібні (від 35 до 44,9 г);

2 — друга категорія (від 45 до 54,9 г);

1 — перша категорія (від 55 до 64,9 г);

0 — найвища категорія (від 65 до 75,9 г);

В — відбірні (понад 75 г). Як класифікують куряче яйце в продажу? (Приховати)

Торгова мережа Найдешевша пропозиція Ціна, грн за десяток Яйця середнього рівня Ціна, грн за десяток АТБ Яйце куряче столове, C1 24 “Ясенсвіт”, С1 40 NOVUS Яйце куряче столове, C1 24 “Ясенсвіт”, С1 42,3 “Фора” Яйце куряче столове, C1/С0 23 “Ясенсвіт”, С1 49,9 Varus Яйце куряче столове, C2 19 “Ясенсвіт”, С1 49,5 “ЕКО Маркет” Яйце куряче столове, C1 19 “Ясенсвіт”, С1 48,5

Дані: моніторинг Delo.ua

На ціноутворення цього продукту дуже сильно впливає політика ритейлера, яка є ледь не головним фактором ціни яєць, зазначає експерт в області сільського господарства інформаційно–аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук. Різниця в ціні десятка яєць однієї торгової марки може варіюватися різних мережах до 15 грн, тому завжди є сенс пошукати кращі пропозиції в сусідньому магазині.

Яка собівартість в яєць з ферми

За умов профіцитного ринку виробники намагаються продавати яйця дешевше, ніж пропонують конкуренти, підкреслює виконавчий директор спілки "Союз птахівників України" (СПУ) Сергій Карпенко в коментарі для видання. Виробництво яєць — процес безперервний. Знаючи, що завтра на складі буде така ж кількість яєць як і сьогодні, і за умови низького попиту, птахофабрики вимушені реалізовувати його по будь–якій ціні, яка складеться на ринку.

Пропозиція яйця за 1,8 грн/шт. зовсім не означає, що собівартість промислового виробництва яйця є ще нижчою . Історично фабрики реалізують куряче яйце нижче собівартості протягом травня–серпня, коли збільшується пропозиція від господарств населення, додає експерт.

Собівартість яйця від великого виробника на рівні 2 грн/шт. можлива, але за умови максимальної економії на всіх статтях витрат, розповідають в фермерському сімейному господарстві "Полтавська Ципочка". Мова не йде про всіх виробників, але відомі випадки досягнення такої низької собівартості завдяки нехтуванню умовами харчування та росту птиці. Крім того, така гуртова ціна можлива лише на "прохідній" птахофабрики, коли ритейлер або оптовий покупець бере на себе витрати на логістику і постачання яєць в точки збуту.

Також яйце можуть пропонувати дешево, якщо закінчується його строк придатності, додають в "Полтавській Ципочці". Тому в фермерському господарстві застерігають від купівлі підозріло дешевих яєць з заниженою ціною, особливо на стихійних ринках. Враховуючи немалу кількість хвороб, які можуть міститися в курячих яйцях, споживання сумнівних продуктів може обійтись споживачеві дуже дорого.

6,93 грн Собівартість яйця в фермерському господарстві

Бізнес–модель фермерських господарств не дозволяє запропонувати споживачу дешеві яйця, підкреслюють в фермерському господарстві. Вони пропонують яйце категорії С0 за 9,9 грн/шт., тоді як їхня собівартість — 6,93 грн/шт.

“Якщо обмежитись собівартістю в дві гривні — то ми б зупинились на "майже" якісному харчуванні птиці, без жодної логістики, вчасної доставки свіжих яєць і будь–яких послуг з обслуговування”, — констатують в компанії.

Чому подешевшали яйця?

Експерт "АГРО ПЕРСПЕКТИВИ" Лариса Гук називає три головні фактори, через які в магазинах наразі тримаються відносно невисокі ціни на яйця:

Традиційний сезонний фактор. Весною і влітку населення починає вирощувати курей. Внаслідок цього збільшується пропозиція яєць, а промислові виробники знижують ціни; Поява на українському ринку невеликих виробників курятини і яєць. Здешевлення комбікормів після початку повномасштабної війни та відносно проста бізнес–модель вирощування курей стимулювала підприємців входити в цю галузь. Зараз усіх регіонах України з’являються невеликі птахокомплекси, які конкурують з великими виробниками і сприяють зниженню цін на таку продукцію; Падіння світових цін на яйце куряче, що відображається і на українському ринку. Наприклад, в США середня вартість дюжини яєць у лютому 2024 року становила $2,99 порівняно з $4,21 в лютому минулого року. В ЄС середня ціна на яйця у квітні складала €225,1/тонна, (на 14,8% менше в порівнянні з квітнем 2023 року). В Китаї за цей період яйце куряче подешевшало на чверть, до 2600 CNY /тонна.

Дорогих яєць перед Великоднем не буде

Опитані виданням експерти одностайні — Україна до свята буде забезпечена достатньою кількістю курячих яєць .

Основні тендерні закупівлі на період Великодня торговельними мережами вже проведені, тому очікувати суттєвих цінових змін на ринку напередодні свята не варто, зазначає виконавчий директор СПУ.

Можливе ситуативне збільшення відпускних цін протягом наступних двох тижнів. Але це не вплине на загальну цінову ситуацію на ринку, оскільки зростання відпускних цін все ж таки стримуватиме надмірну пропозицію" Сергій Карпенко виконавчий директор СПУ

В "Полтавській Ципочці" теж не радять наперед купувати яйця до свят. Виробник вже підготувався до передсвяткового збільшення попиту, і готовий зі свого боку забезпечити відповідну пропозицію. Тому є сенс купувати яйця безпосередньо перед святами, щоб отримати максимально свіжий продукт.

Тренд низьких цін і вигідних пропозицій на яйця не буде тривати занадто довго , додають експерти. Основним фактором здорожчання яєць можуть стати подальші ракетні обстріли української енергетики і ймовірні блекаути, які несуть максимальну загрозу для поголів’я птахів. Також неминучим виглядає ріст цін на пальне, електроенергію, воду, газ та інші товари, від яких залежить собівартість курячого яйця.

До осені не прогнозується суттєвих змін на ринку яйця завдяки достатній пропозиції та невисокій вартості відгодовування курей, підкреслює виконавчий директор СПУ. Низькі ціни реалізації яйця, котрі вже у квітні нижчі за собівартість виробництва, аж ніяк не сприятимуть тренду з нарощування промислового поголів’я курей, який сформувався на початку 2024 року. Тому протягом наступних двох–трьох місяців можливе скорочення поголів'я, що сприятиме відновленню прибутковості виробництва восени, але і "потягне" вгору ціни на яйця.

Якщо в Україні запровадять відключення світла, ціни на яйця почнуть дорожчати вже влітку, додає Лариса Гук. Нижче сьогоднішніх значень вони вже не впадуть, тоді як ріст цін є гарантованим. Питання лише в строках, протягом яких на ринку буде присутнє дешеве яйце.