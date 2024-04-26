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Яйца к Пасхе по 18 гривен: сколько продержатся низкие цены
Приближаются Пасхальные праздники – неделя активного потребления куриных яиц. Цены на этот продукт будут вполне приемлемыми: в магазинах наряду с лотками по 40–50 грн за десяток есть и более дешевые предложения — по 20 грн, а то и дешевле, по 18. Приятные цены побуждают задуматься, какова же реальная себестоимость яйца на птицефабриках и у фермеров? Забегая вперед — выше, чем самые низкие розничные цены в магазинах.
Куриное яйцо с начала 2024 года стало одним из лидеров удешевления в потребительской корзине. По данным Госстата, десяток яиц в марте стоил в среднем чуть более 41 грн, тогда как в прошлом году в это время цены достигали 60 грн/десяток.
|Период
|средняя цена, грн
|Изменение к предыдущему периоду, %
|Январь–2023
|63,12
|–
|Март–2023
|63,11
|0%
|Июнь–2023
|42,39
|–33%
|Сентябрь–2023
|44,18
|+4%
|Декабрь–2023
|56,18
|+27%
|Январь–2024
|51,02
|–9%
|Февраль–2024
|49,60
|–3%
|Март–2024
|41,54
|–16%
Данные: Госстат
В некоторых регионах цены на яйцо значительно ниже среднестатистических. Например, в магазине в Полтавской области на прошлой неделе читатели издания встречали яйца по 2,9 грн/шт., а "фермерские" — и за 1,8 грн/шт.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На этой неделе тренд на дешевые яйца добрался и до крупных торговых сетей. Каждая из них предлагает яйца категории С0 за 45 – 60 грн/10 шт. и вдвое более дешевые “лоукостеры” категории С1 за 19–25 грн/10 шт.
Куриные яйца делят на столовые и диетические, их маркируют "Д" и "С" соответственно.
"Д" - диетические, то есть максимально свежие яйца. Такой продукт можно хранить в холодильнике в течение 7 дней. Именно поэтому на диетических яйцах обязательно проставляется дата сноса.
"С" - столовые. Это яйца, достигшие недельного срока после сноса. Их можно хранить в холодильнике в течение 90 дней.
По размеру яйца делятся на такие категории:
- М – мелкие (от 35 до 44,9 г);
- 2 - вторая категория (от 45 до 54,9 г);
- 1 – первая категория (от 55 до 64,9 г);
- 0 – самая высокая категория (от 65 до 75,9 г);
- В – отборные (более 75 г).
|Торговая сеть
|Самое дешевое предложение
|Цена, грн за десяток
|Яйца среднего уровня
|Цена, грн за десяток
|АТБ
|Яйцо куриное столовое, C1
|24
|"Ясенсвит", С1
|40
|NOVUS
|Яйцо куриное столовое, C1
|24
|"Ясенсвит", С1
|42,3
|"Фора"
|Яйцо куриное столовое, C1/С0
|23
|"Ясенсвит", С1
|49,9
|Varus
|Яйцо куриное столовое, C2
|19
|"Ясенсвит", С1
|49,5
|"ЭКО Маркет"
|Яйцо куриное столовое, C1
|19
|"Ясенсвит", С1
|48,5
Данные: мониторинг Delo.ua
На ценообразование этого продукта очень сильно влияет политика ритейлера, едва ли не главного фактора цены яйца, отмечает эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук. Разница в цене десятка яиц одной торговой марки может варьироваться в разных сетях до 15 грн, поэтому всегда есть смысл поискать более выгодные предложения в соседнем магазине.
Какова себестоимость у яиц с фермы
При профицитном рынке производители пытаются продавать яйца дешевле, чем предлагают конкуренты, подчеркивает исполнительный директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко в комментарии для издания. Производство яиц – процесс непрерывный. Зная, что завтра на складе будет такое же количество яиц как и сегодня, и при низком спросе, птицефабрики вынуждены реализовывать его по любой цене, которая сложится на рынке.
Предложение яйца по 1,8 грн/шт. вовсе не означает, что себестоимость промышленного производства яйца еще ниже. Исторически фабрики реализуют куриное яйцо ниже себестоимости в течение мая – августа, когда увеличивается предложение от хозяйств населения, уточняет эксперт.
Себестоимость яйца крупного производителя на уровне 2 грн/шт. возможна, но при максимальной экономии на всех статьях расходов, рассказывают в фермерском семейном хозяйстве "Полтавская цыпочка". Речь не идет о всех производителях, но известны случаи достижения столь низкой себестоимости благодаря пренебрежению условиями питания и роста птицы. Кроме того, такая оптовая цена возможна только на "проходной" птицефабрики, когда ритейлер или оптовый покупатель берет на себя расходы по логистике и поставкам яиц в точки сбыта.
Также яйцо могут предлагать дешево, если истекает его срок годности, добавляют в "Полтавской Цыпочке". Поэтому в фермерском хозяйстве предостерегают от покупки подозрительно дешевых яиц с заниженной ценой, особенно на стихийных рынках. Учитывая немалое количество болезней, которые могут содержаться в куриных яйцах, потребление сомнительных продуктов может обойтись потребителю очень дорого.
Бизнес-модель фермерских хозяйств не позволяет предложить потребителю дешевые яйца, подчеркивают в фермерском хозяйстве. Они предлагают яйцо категории С0 за 9,9 грн/шт., тогда как их себестоимость – 6,93 грн/шт.
"Если ограничиться себестоимостью в две гривны - то мы бы остановились на "почти" качественном питании птицы, без логистики, своевременной доставки свежих яиц и любых услуг по обслуживанию", - констатируют в компании.
Почему подешевели яйца?
Эксперт "АГРО ПЕРСПЕКТИВЫ" Лариса Гук называет три главных фактора, из-за которых в магазинах сохраняются относительно невысокие цены на яйца:
- Традиционный сезонный фактор. Весной и летом население начинает выращивать курей. В результате увеличивается предложение яиц, а промышленные производители снижают цены;
- Появление на украинском рынке небольших производителей курятины и яиц. Удешевление комбикормов после начала полномасштабной войны и относительно простая бизнес-модель выращивания кур стимулировала предпринимателей заходить в эту отрасль. Сейчас во всех регионах Украины появляются небольшие птицекомплексы, конкурирующие с крупными производителями и способствующие снижению цен на такую продукцию;
- Падение мировых цен на куриное яйцо, которое отражается и на украинском рынке. К примеру, в США средняя стоимость дюжины яиц в феврале 2024 года составила $2,99 по сравнению с $4,21 в феврале прошлого года. В ЕС средняя цена на яйца в апреле составляла €225,1/тонна (на 14,8% меньше по сравнению с апрелем 2023 года). В Китае за этот период куриное яйцо подешевело на четверть, до 2600 CNY /тонна.
Дорогих яиц перед Пасхой не будет
Опрошенные эксперты единодушны — Украина к празднику будет обеспечена достаточным количеством куриных яиц.
Основные тендерные закупки на период Пасхи торговыми сетями уже проведены, поэтому ожидать существенных ценовых изменений на рынке в канун праздника не стоит, отмечает исполнительный директор СПУ.
В "Полтавской Цыпочке" тоже не советуют заранее покупать яйца к праздникам. Производитель уже подготовился к предпраздничному увеличению спроса и готов со своей стороны обеспечить соответствующее предложение. Потому есть смысл покупать яйца непосредственно перед праздниками, чтобы получить максимально свежий продукт.
Тренд низких цен и выгодных предложений яйца не продлится слишком долго, добавляют эксперты. Основным фактором удорожания яиц могут стать дальнейшие ракетные обстрелы украинской энергетики и вероятные блекауты, которые несут максимальную угрозу для поголовья птиц. Также неизбежно выглядит рост цен на горючее, электроэнергию, воду, газ и другие товары, от которых зависит себестоимость куриного яйца.
До осени не прогнозируется существенных изменений на рынке яйца благодаря достаточному предложению и невысокой стоимости откорма кур, подчеркивает исполнительный директор СПУ. Низкие цены реализации яйца, которые уже в апреле ниже себестоимости производства, никак не будут способствовать тренду по наращиванию промышленного поголовья кур, сформировавшегося в начале 2024 года. Поэтому в течение следующих двух–трех месяцев возможно сокращение поголовья, что будет способствовать возобновлению прибыльности производства осенью, но и "потянет" вверх цены на яйца.
Если в Украине будут введены отключения света, цены на яйца начнут дорожать уже летом, добавляет Лариса Гук. Ниже сегодняшних значений они уже не упадут, тогда как рост цен гарантирован. Вопрос только в сроках, в течение которых на рынке будет присутствовать дешевое яйцо.