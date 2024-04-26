Яйца к Пасхе по 18 гривен: сколько продержатся низкие цены

Приближаются Пасхальные праздники – неделя активного потребления куриных яиц. Цены на этот продукт будут вполне приемлемыми: в магазинах наряду с лотками по 40–50 грн за десяток есть и более дешевые предложения — по 20 грн, а то и дешевле, по 18. Приятные цены побуждают задуматься, какова же реальная себестоимость яйца на птицефабриках и у фермеров? Забегая вперед — выше, чем самые низкие розничные цены в магазинах.

Куриное яйцо с начала 2024 года стало одним из лидеров удешевления в потребительской корзине. По данным Госстата, десяток яиц в марте стоил в среднем чуть более 41 грн, тогда как в прошлом году в это время цены достигали 60 грн/десяток.

Период средняя цена, грн Изменение к предыдущему периоду, % Январь–2023 63,12 – Март–2023 63,11 0% Июнь–2023 42,39 –33% Сентябрь–2023 44,18 +4% Декабрь–2023 56,18 +27% Январь–2024 51,02 –9% Февраль–2024 49,60 –3% Март–2024 41,54 –16%

Данные: Госстат

В некоторых регионах цены на яйцо значительно ниже среднестатистических. Например, в магазине в Полтавской области на прошлой неделе читатели издания встречали яйца по 2,9 грн/шт., а "фермерские" — и за 1,8 грн/шт.

Яйцо куриное в регионах продается дешевле 2 грн/шт. Фото: Delo.ua

На этой неделе тренд на дешевые яйца добрался и до крупных торговых сетей. Каждая из них предлагает яйца категории С0 за 45 – 60 грн/10 шт. и вдвое более дешевые “лоукостеры” категории С1 за 19–25 грн/10 шт.

Куриные яйца делят на столовые и диетические, их маркируют "Д" и "С" соответственно. "Д" - диетические, то есть максимально свежие яйца. Такой продукт можно хранить в холодильнике в течение 7 дней. Именно поэтому на диетических яйцах обязательно проставляется дата сноса. "С" - столовые. Это яйца, достигшие недельного срока после сноса. Их можно хранить в холодильнике в течение 90 дней. По размеру яйца делятся на такие категории: М – мелкие (от 35 до 44,9 г);

2 - вторая категория (от 45 до 54,9 г);

1 – первая категория (от 55 до 64,9 г);

0 – самая высокая категория (от 65 до 75,9 г);

В – отборные (более 75 г). Как классифицируют куриное яйцо в продаже? (Приховати)

Торговая сеть Самое дешевое предложение Цена, грн за десяток Яйца среднего уровня Цена, грн за десяток АТБ Яйцо куриное столовое, C1 24 "Ясенсвит", С1 40 NOVUS Яйцо куриное столовое, C1 24 "Ясенсвит", С1 42,3 "Фора" Яйцо куриное столовое, C1/С0 23 "Ясенсвит", С1 49,9 Varus Яйцо куриное столовое, C2 19 "Ясенсвит", С1 49,5 "ЭКО Маркет" Яйцо куриное столовое, C1 19 "Ясенсвит", С1 48,5

Данные: мониторинг Delo.ua

На ценообразование этого продукта очень сильно влияет политика ритейлера, едва ли не главного фактора цены яйца, отмечает эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук. Разница в цене десятка яиц одной торговой марки может варьироваться в разных сетях до 15 грн, поэтому всегда есть смысл поискать более выгодные предложения в соседнем магазине.

Какова себестоимость у яиц с фермы

При профицитном рынке производители пытаются продавать яйца дешевле, чем предлагают конкуренты, подчеркивает исполнительный директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко в комментарии для издания. Производство яиц – процесс непрерывный. Зная, что завтра на складе будет такое же количество яиц как и сегодня, и при низком спросе, птицефабрики вынуждены реализовывать его по любой цене, которая сложится на рынке.

Предложение яйца по 1,8 грн/шт. вовсе не означает, что себестоимость промышленного производства яйца еще ниже . Исторически фабрики реализуют куриное яйцо ниже себестоимости в течение мая – августа, когда увеличивается предложение от хозяйств населения, уточняет эксперт.

Себестоимость яйца крупного производителя на уровне 2 грн/шт. возможна, но при максимальной экономии на всех статьях расходов, рассказывают в фермерском семейном хозяйстве "Полтавская цыпочка". Речь не идет о всех производителях, но известны случаи достижения столь низкой себестоимости благодаря пренебрежению условиями питания и роста птицы. Кроме того, такая оптовая цена возможна только на "проходной" птицефабрики, когда ритейлер или оптовый покупатель берет на себя расходы по логистике и поставкам яиц в точки сбыта.

Также яйцо могут предлагать дешево, если истекает его срок годности, добавляют в "Полтавской Цыпочке". Поэтому в фермерском хозяйстве предостерегают от покупки подозрительно дешевых яиц с заниженной ценой, особенно на стихийных рынках. Учитывая немалое количество болезней, которые могут содержаться в куриных яйцах, потребление сомнительных продуктов может обойтись потребителю очень дорого.

6,93 грн Себестоимость яйца в фермерском хозяйстве

Бизнес-модель фермерских хозяйств не позволяет предложить потребителю дешевые яйца, подчеркивают в фермерском хозяйстве. Они предлагают яйцо категории С0 за 9,9 грн/шт., тогда как их себестоимость – 6,93 грн/шт.

"Если ограничиться себестоимостью в две гривны - то мы бы остановились на "почти" качественном питании птицы, без логистики, своевременной доставки свежих яиц и любых услуг по обслуживанию", - констатируют в компании.

Почему подешевели яйца?

Эксперт "АГРО ПЕРСПЕКТИВЫ" Лариса Гук называет три главных фактора, из-за которых в магазинах сохраняются относительно невысокие цены на яйца:

Традиционный сезонный фактор. Весной и летом население начинает выращивать курей. В результате увеличивается предложение яиц, а промышленные производители снижают цены; Появление на украинском рынке небольших производителей курятины и яиц. Удешевление комбикормов после начала полномасштабной войны и относительно простая бизнес-модель выращивания кур стимулировала предпринимателей заходить в эту отрасль. Сейчас во всех регионах Украины появляются небольшие птицекомплексы, конкурирующие с крупными производителями и способствующие снижению цен на такую продукцию; Падение мировых цен на куриное яйцо, которое отражается и на украинском рынке. К примеру, в США средняя стоимость дюжины яиц в феврале 2024 года составила $2,99 по сравнению с $4,21 в феврале прошлого года. В ЕС средняя цена на яйца в апреле составляла €225,1/тонна (на 14,8% меньше по сравнению с апрелем 2023 года). В Китае за этот период куриное яйцо подешевело на четверть, до 2600 CNY /тонна.

Дорогих яиц перед Пасхой не будет

Опрошенные эксперты единодушны — Украина к празднику будет обеспечена достаточным количеством куриных яиц .

Основные тендерные закупки на период Пасхи торговыми сетями уже проведены, поэтому ожидать существенных ценовых изменений на рынке в канун праздника не стоит, отмечает исполнительный директор СПУ.

Возможно ситуативное увеличение отпускных цен в течение следующих двух недель. Но это не повлияет на общую ценовую ситуацию на рынке, поскольку рост отпускных цен все же будет сдерживать чрезмерное предложение". Сергей Карпенко исполнительный директор СПУ

В "Полтавской Цыпочке" тоже не советуют заранее покупать яйца к праздникам. Производитель уже подготовился к предпраздничному увеличению спроса и готов со своей стороны обеспечить соответствующее предложение. Потому есть смысл покупать яйца непосредственно перед праздниками, чтобы получить максимально свежий продукт.

Тренд низких цен и выгодных предложений яйца не продлится слишком долго , добавляют эксперты. Основным фактором удорожания яиц могут стать дальнейшие ракетные обстрелы украинской энергетики и вероятные блекауты, которые несут максимальную угрозу для поголовья птиц. Также неизбежно выглядит рост цен на горючее, электроэнергию, воду, газ и другие товары, от которых зависит себестоимость куриного яйца.

До осени не прогнозируется существенных изменений на рынке яйца благодаря достаточному предложению и невысокой стоимости откорма кур, подчеркивает исполнительный директор СПУ. Низкие цены реализации яйца, которые уже в апреле ниже себестоимости производства, никак не будут способствовать тренду по наращиванию промышленного поголовья кур, сформировавшегося в начале 2024 года. Поэтому в течение следующих двух–трех месяцев возможно сокращение поголовья, что будет способствовать возобновлению прибыльности производства осенью, но и "потянет" вверх цены на яйца.

Если в Украине будут введены отключения света, цены на яйца начнут дорожать уже летом, добавляет Лариса Гук. Ниже сегодняшних значений они уже не упадут, тогда как рост цен гарантирован. Вопрос только в сроках, в течение которых на рынке будет присутствовать дешевое яйцо.