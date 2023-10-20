Разводим бройлеров для себя или на продажу: как не выйти в минус

Выращивание кур всегда выгодно, поскольку куриное мясо является одним из самых распространенных продуктов в рационе украинцев. Глядя на ценники в магазинах, многие размышляют, не будет ли выгоднее построить небольшую птицефабрику на собственном участке для экономии на продовольствии. Редакция Delo.ua приводит приблизительные расчеты рентабельности и окупаемости такого бизнеса.

Куры, в отличие от других домашних животных, неприхотливы в содержании и вскармливании, поэтому человечество успешно справлялось с их разведением еще в 3 тысячелетии до н. е. Бройлеры, выращиваемые на мясо, быстро растут (42-49 дней до убоя), и это существенно сокращает производственный цикл.

Стоимость домашней курятины и яиц обычно несколько выше "фабричной" - целая тушка стоит в супермаркете 100-120 грн/кг, тогда как живую домашнюю птицу предлагают на торговых площадках за 100-130 грн/кг, подготовленную и охлажденную тушку - за 140-160 грн/кг, а премиальная "фермерская" курица вполне может стоить от 200 грн/кг и выше.

Нефасованные яйца от промышленных производителей сейчас стоят 4-4,2 грн/шт. и 5,4-57 грн за десяток в упаковке. На торговых интернет-платформах предлагают домашнее куриное яйцо за 4,5-6 грн/шт.

Бройлер. Фото иллюстративное.

Основная проблема в производстве домашней курятины и яиц - отсутствие какой-либо сертификации и документов, подтверждающих соответствие домашней продукции санитарно-гигиеническим требованиям. Из-за этого начинающий птицевод не может продавать свою продукцию в торговые сети. Прежде чем организовывать птицеферму, бизнесмен должен найти на рынке сбыта и людей, которые будут покупать такую продукцию.

Как заработать на бройлерах?

Бизнес на мясе бройлеров имеет следующие особенности:

(+) Быстрое получение товара и прибыли, поскольку бройлер готов к забою в возрасте 1,5-2 мес;

Быстрое получение товара и прибыли, поскольку бройлер готов к забою в возрасте мес; (+) Птица может выращиваться в многоярусных клетках на ограниченной территории, для одного животного требуется 0,5-0,6 "квадрата". Для содержания 100 кур требуется помещение площадью 16-20 кв. м ;

Птица может выращиваться в многоярусных клетках на ограниченной территории, для одного животного требуется "квадрата". Для содержания кур требуется помещение площадью ; (+) Бройлеры устойчивы к большинству болезней по сравнению с несушками и смешанными породами;

Бройлеры устойчивы к большинству болезней по сравнению с несушками и смешанными породами; (-) Цыплята "мясных" пород требуют повышенного внимания в первые дни жизни, нужно соблюдать температурный режим и график кормления, пока они не наберут вес.

Производительность птицы более чем наполовину зависит от правильного откорма, а затраты на корма превышают 70% от общих затрат на выращивание и содержание цыплят-бройлеров. Из-за этого начинающий птицевод должен уделить основное внимание именно расчету рентабельности затрат на кормление птицы. .

Государственная опытная станция птицеводства НААН Украины подготовила онлайн-калькулятор, позволяющий "поиграть" с показателем прогнозируемой рентабельности выращивания, который позволяет оценивать параметры будущей птицефабрики.

Ориентировочная рентабельность выращивания бройлеров для мини-птицефабрики составляет 84,69% для помещение на 100 голов, и 89,97% для помещения на 300 голов. Если учесть все остальные затраты на ведение бизнеса, рентабельность выращивания птицы составляет не менее 60% .

Конечно, эти цифры актуальны при правильном и своевременном уходе, который вряд ли сможет организовать начинающий, поэтому новичкам в отрасли следует закладывать меньшую рентабельность . Здесь и далее стоимость пяти видов необходимых комбикормов рассчитана по данным prom.ua – ориентировочно 19,6 грн/кг; 25,2 грн/кг; 21,2 грн/кг; 20,2 грн/кг; 18,4 грн/кг.

Параметр за 49 дней цикла выращивания Ферма на 100 голов Ферма на 300 голов Получено мяса всего, кг 225 675 Корма для получения 1 кг мяса, кг 2,27 2,23 Себестоимость получения 1 кг мяса бройлера, грн. 64,97 63,17 Полная себестоимость выращивания, тыс. грн 14,62 42,64 Выручка от реализации всего мяса, тыс. грн 27,0 81,0 Прибыль на 1 голову за 49 суток, грн. 123,81 127,87 Прибыль всего, тыс. грн 12,38 38,36 Рентабельность производства 84,69% 89,97%

Какие сопутствующие расходы?

Помещение. Помимо рентабельности самого откорма бройлеров, следует закладывать в бизнес-план расходы на здание курятника, оборудование для содержания птиц, а также другие статьи расходов. Здесь все индивидуально и сложно поддается просчету – кто-то из предпринимателей имеет готовый сарай на приусадебном участке, кто-то – строительные материалы, часть будущих птицеводов может самостоятельно построить помещение для бройлеров, а для кого-то понадобится сооружение курятника "под ключ". Поэтому в статье приведены только общие советы в помещение птичьей фермы.

Для здорового содержания поголовья бройлеров необходимы:

Идеальный температурный режим зимой и летом в диапазоне 15-25 градусов, который не должен выходить за пределы от -2 до +27 градусов. Для этого помещение следует утеплить, есть смысл обустроить масляный или UFO-обогреватель. Поэтому обязательно подключение курника к электросети; Вентиляция – продукты жизнедеятельности животных выделяют аммиак, поэтому без его отведения наружу он может стать причиной болезней или отравления птиц; Освещение – в осенне-зимний период поддерживается 10-часовой световой режим; Влажность, которую нужно поддерживать на уровне 40-50%, поскольку при показателе выше 70% птицы начинают болеть. Для поддержания оптимальной влажности помещения должно иметь утепленные полы и стены, а сам курятник должен располагаться на ровном участке без застоя влаги; Огражденный вольер для выгула птицы. Куры с возможностью двигаться быстрее и лучше развиваются; Монтаж помещения желательно выполнять на ленточном или столбчатом фундаменте, чтобы предотвратить проникновение грызунов в курятник. Для возведения стен подходит брус, древесные плиты, дощатые щиты, газобетон, шлакоблок или сэндвич-панели.



Курник. Источник фото: Wikimedia Commons

Оборудование: поилки, клетки, кормушки. Эта статья расходов значительно расширится, если предприниматель решит самостоятельно выращивать цыплят в инкубаторе, тогда необходимо дополнительно закупить оборудование для содержания однодневных птенцов: обогреватели, лампы, термометр, электрогрелки.

Если птицевод не найдет покупателя для быстрой реализации куриных тушек после убоя, есть смысл приобрести морозильную камеру за 10-20 тыс. грн. Бройлеров можно продавать целыми либо по частям, либо производить из них субпродукты.

Регистрация предпринимателя. Можно оформить курятник на даче как семейный бизнес в формате крестьянского фермерского хозяйства, но этот формат бизнеса не предусматривает возможность сбыта продукции в торговых сетях. Свою продукцию фермер имеет право самостоятельно продавать на рынках или в отдельных торговых точках. Для бизнеса с большими масштабами нужно открывать ООО или регистрировать себя как физическое лицо-предпринимателя.

Подитоживая: при разведении бройлеров в домашнем курятнике основной статьей расходов является вскармливание птицы , в то время как помещение достаточно однажды построить собственноручно из имеющихся материалов. При удачном управлении бизнесом один бройлер будет ежедневно генерировать около 2,5 грн прибыли для своего владельца. Чтобы выйти на средний по Украине уровень оплаты труда в 16 тыс. грн, птицевод должен единолично содержать поголовье кур около 210 птиц, не считая налоговых, логистических и непредвиденных расходов.

Если предприниматель планирует жить за счет выращивания бройлеров, нужно ориентироваться на курятник размером 60 кв. м, рассчитанный на 300 и более птиц. Если курятник рассматривается как источник для питания своей семьи, можно выращивать кур с себестоимостью 65 грн/кг, при условии, что птицевод готов работать и тратить свое время на содержание курей.