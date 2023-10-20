Розводимо бройлерів для себе чи на продаж: як не вийти в мінус

Вирощування курей завжди вигідне, оскільки куряче м’ясо є одним з найпоширеніших продуктів в раціоні українців. Дивлячись на цінники в магазинах, багато людей розмірковують, чи не буде вигідніше побудувати невелику птахофабрику на власному подвір'ї для економії на харчах. Редакція Delo.ua наводить приблизні розрахунки рентабельності і окупності такого задуму.

Кури, на відміну від інших домашніх тварин, невибагливі в утриманні і вигодовуванні, тому людство успішно справлялось з їх розведенням ще в 3 тисячолітті до н. е. Бройлери, яких вирощують на мясо, швидко ростуть (42-49 днів до забою), завдяки чому виробничий цикл їх мяса є максимально коротким.

Вартість домашньої курятини та яєць зазвичай дещо вища за "фабричну" - ціла тушка коштує в супермаркеті 100-120 грн/кг, тоді як живу домашню птицю пропонують на торгівельних площадках за 100-130 грн/кг, обпатрану і охолоджену тушку - за 140-160 грн/кг, а преміальна "фермерська" курка цілком може коштувати від 200 грн/кг і вище.

Нефасовані яйця від промислових виробників зараз коштують 4-4,2 грн/шт. і 5,4-,57 грн за десяток в упаковці. На торгових інтернет-платформах пропонують домашнє куряче яйце за 4,5-6 грн/шт.

Бройлер. Фото ілюстративне.

Основна проблема в вирощуванні домашньої курятини і яєць - відсутність жодної сертифікації і документів, котрі б підтверджували відповідність домашньої продукції санітарно-гігієнічним вимогам, через це починаючий птахівник не може продавати свою продукцію в торгові мережі. Перш ніж організовувати птахоферму, бізнесмен має знайти ринку збуту і людей, які купуватимуть таку продукцію.

Як заробити на бройлерах?

Бізнес на м'ясі бройлерів має наступні особливості:

(+) Швидке отримання товару і прибутку, оскільки бройлер готовий до забою у віці 1,5-2 міс;

Швидке отримання товару і прибутку, оскільки бройлер готовий до забою у віці міс; (+) Птиця може вирощуватися в багатоярусних клітках на обмеженій території, для одної тварини потрібно 0,5-0,6 "квадрати". Для утримання 100 курей потрібне приміщення площею 16-20 кв. м ;

Птиця може вирощуватися в багатоярусних клітках на обмеженій території, для одної тварини потрібно "квадрати". Для утримання курей потрібне приміщення площею ; (+) Бройлери стійкі до більшості хвороб в порівнянні з несучками і змішаними породами;

Бройлери стійкі до більшості хвороб в порівнянні з несучками і змішаними породами; (-) Курчата "м'ясних" порід вимагають підвищеної уваги в перші дні життя, потрібно дотримуватися температурного режиму і графіку годування, поки вони не наберуть вагу.

Продуктивність птиці більш ніж наполовину залежить від правильної відгодівлі, а затрати на корми перевищують 70% від загальних витрат на вирощування та утримання курчат-бройлерів. Через це починаючий птахівник має приділити основну увагу саме розрахунку рентабельності витрат на годування птиці .

Державна дослідна станція птахівництва НААН України підготувала онлайн-калькулятор, який дозволяє "погратись" з показником прогнозованої рентабельності вирощування, котрий дозволяє оцінювати параметри майбутньої птахофабрики.

Орієнтовна рентабельність вирощування бройлерів для міні-птахофабрики складає 84,69% для приміщення на 100 голів, і 89,97% для приміщення на 300 голів. Якщо врахувати всі інші затрати на ведення бізнесу, рентабельність вирощування птиці становить не менш ніж 60%.

Звісно, ці цифри актуальні за умови правильного і своєчасного догляду, який навряд чи зможе організувати початківець, тому новачкам в галузі варто закладати меншу рентабельність . Тут і далі вартість пяти видів необхідних комбікормів розрахована за даними prom.ua - орієнтовно 19,6 грн/кг; 25,2 грн/кг; 21,2 грн/кг; 20,2 грн/кг; 18,4 грн/кг.

Параметр за 49 днів циклу вирощування Ферма на 100 голів Ферма на 300 голів Отримано м'яса всього, кг 225 675 Корму для одержання 1 кг м'яса, кг 2,27 2,23 Собівартість одержання 1 кг м'яса бройлера, грн 64,97 63,17 Повна собівартість вирощування, тис. грн 14,62 42,64 Виторг від реалізації всього м'яса, тис. грн 27,0 81,0 Прибуток на 1 голову за 49 діб, грн 123,81 127,87 Прибуток всього, тис. грн 12,38 38,36 Рентабельність виробництва 84,69% 89,97%

Які супутні витрати?

Приміщення. Крім рентабельності самого відгодовування бройлерів, варто закладати в бізнес-план витрати на будівлю курятника, обладнання для утримання птахів та інші статті витрат. Тут все індивідуально і складно піддається прорахунку - хтось з підприємців має готовий сарай на присадибній ділянці, хтось - будівельні матеріали, частина майбутніх птаховодів може самостійно побудувати приміщення для бройлерів, а для когось знадобиться зведення курятника "під ключ". Тому в статті наведені лише загальні поради до приміщення пташиної ферми.

Для здорового утримання поголів'я бройлерів необхідні:

Ідеальний температурний режим взимку і влітку в діапазоні 15-25 градусів, який не повинен виходити за межі від -2 до +27 градусів. Для цього приміщення варто утеплити, є сенс облаштувати масляний або UFO-обігрівач. Через це обов'язковим є підключення курника до електромережі; Вентиляція - продукти життєдіяльності тварин виділяють аміак, тому без його відведення назовні він може стати причиною хвороб або отруєнь птиці; Освітлення - в осінньо-зимовий період підтримується 10-годинний світловий режим; Вологість, яку треба підтримувати на рівні 40-50%, оскільки при показнику вище 70% птахи починають хворіти. Для підтримання оптимальної вологості приміщення повинне мати утеплені підлогу і стіни, а сам курник розташовувався на рівній ділянці без застою вологи; Огороджений вольєр для вигулу птиці. Кури, які часто рухаються, швидше та краще розвиваються; Монтаж приміщення бажано виконувати на стрічковому або стовпчастому фундаменті, щоб запобігти проникненню гризунів в курник. Для зведення стін підходить брус, деревоплити, дощаті щити, газобетон, шлакоблок або сендвіч-панелі.



Курник. Джерело фото: Wikimedia Commons

Устаткування: поїлки, клітки, годівниці. Ця стаття витрат значно розшириться, якщо підприємець вирішить самостійно вирощувати курчат в інкубаторі, тоді треба додатково закупити обладнання для утримання одноденних пташенят: обігрівачі, лампи, термометр, електрогрілки.

Якщо птахівник не знайде покупця для швидкої реалізації курячих тушок після забою, є сенс придбати морозильну камеру за 10-20 тис. грн. Бройлерів можна продавати цілими чи по частинах, або виготовляти з них субпродукти.

Реєстрація підприємця. Можна оформити курник на дачі як сімейний бізнес у форматі селянського фермерського господарства, але цей формат бізнесу не передбачає можливість збуту продукції в торговельні мережі, свою продукцію фермер має право самостійно продавати на ринках. Для бізнесу з більшими масштабами потрібно відкривати ТОВ або реєструвати себе як фізичну особу-підприємця.

Підсумовуючи: при розведенні бройлерів в домашньому курнику основною статтею витрат є вигодовування птиці , тоді як приміщення достатньо один раз побудувати власноруч з наявних матеріалів. За умови вдалого управління бізнесом один бройлер щоденно генеруватиме близько 2,5 грн прибутку для свого власника. Щоб вийти на середній по Україні рівень оплати праці в 16 тис. грн, птахівник має одноосібно утримувати поголів'я курей близько 210 птахів, не враховуючи податкові, логістичні та непередбачені витрати.

Якщо підприємець планує жити за рахунок вирощування бройлерів, потрібно орієнтуватись на курник розміром 60 кв. м, розрахований на 300 і більше птахів. Якщо курник розглядається як джерело для харчування своєї сім'ї, можна вирощувати курей з собівартістю 65 грн/кг, за умови що птахівник готовий працювати і витрачати свій час на утримання курей.