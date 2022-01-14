"30 лет я шел к своему Дакару, и у нас не было права на ошибку": экипаж Сергея Малика финишировал на ралли Dakar 2022

В Саудовской Аравии завершается самое престижное ралли планеты – Dakar-2022. Впервые в нём финишировала команда, полностью состоящая из украинцев.

Перед поездкой на ралли Dakar-2022 Сергей Малик рассказал Delo.ua, что 30 лет своей жизни он "штурмовал, как Эверест" эту поездку, и в этот раз она состоялась.

Экипаж, полностью состоящий из украинцев – пилот Сергей Малик, штурман Любомир Шумаков и механик Сергей Мартовенко, – прошел всю дистанцию этого 12-дневного марафона и сегодня финишировал.

Финиш

"Над подготовкой работал весь актив Киевского автомотоклуба. Я счастлив, что вся наша команда состояла из украинцев. Техническую поддержку обеспечивали французы, потому что подготовка полностью украинской команды саппорта стоила бы в два раза дороже", — рассказал Сергей Малик.

Украинская команда была представлена в Dakar Classic и проехала маршрут на спортивном грузовике Renault Kerax D-50 4×4, с объемом двигателя 12,8 л и мощностью около 700 л.с.