По дорогам Украины ездит почти 500 тыс. авто на иностранных номерах

21 июля 2017, 14:33
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

ГФС подсчитала число машин с иностранной регистрацией

Увеличить картинку Фото Znaj.ua

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), с 2014 года в Украину ввезли около 490 тыс. автомобилей на иностранных номерах.

Согласно отчету более 90 тыс. автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400,6 тыс. — нерезидентами.

Также, по данным ГФС, только за первое полугодие 2017 года таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей с иностранной регистрацией (изъято 183 ед. на общую сумму более 27,5 млн грн). Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины (изъято 164 ед. на общую сумму 23 млн грн).

Количество автомобилей с иностранной регистрацией сегодня оценивают в 600 тыс.

Ранее, 11 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 5624 об отсрочке экологического стандарта Евро-6 до 2020 года.

По материалам: AUTO-Consulting
Раздел: >
Теги: автомобили , гфс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.