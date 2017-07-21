По дорогам Украины ездит почти 500 тыс. авто на иностранных номерах

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), с 2014 года в Украину ввезли около 490 тыс. автомобилей на иностранных номерах.

Согласно отчету более 90 тыс. автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400,6 тыс. — нерезидентами.

Также, по данным ГФС, только за первое полугодие 2017 года таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей с иностранной регистрацией (изъято 183 ед. на общую сумму более 27,5 млн грн). Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины (изъято 164 ед. на общую сумму 23 млн грн).

Количество автомобилей с иностранной регистрацией сегодня оценивают в 600 тыс.

Ранее, 11 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 5624 об отсрочке экологического стандарта Евро-6 до 2020 года.