ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в Украине

Объем продаж новых в автомобилей в 2016 году выросли на 39% — до 64,5 тыс. легковых машин. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные информационно-аналитической группы AUTO-Consulting. При этом особый интерес покупатели проявили к автомобилям премиум-сегмента.

Это на 38,7% больше, чем в 2015 году, говорится в отчете информационно-аналитической группы AUTO-Consulting. Директор группы Олег Омельницкий объяснил скачок продаж в почти 40% низкой сравнительной базой, незначительной стабилизацией экономики и относительно спокойной ситуацией с курсом валют.

Коммерческий директор компании "Хюндай Мотор Украина" Геннадий Четверухин добавляет, что рост продаж новых легковых автомобилей в 2016 году произошел во многом благодаря увеличившемуся спросу со стороны корпоративного сегмента, а не частных покупателей.

"Основная причина — обновление имеющихся в распоряжении юридических лиц автопарков", — объяснил он. Вместе с тем, в абсолютном значении рынок вырос незначительно — всего на 20 тыс. автомобилей, отметил директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик. "Это — мизер в рамках показателей стран-соседей", — говорит он.

Кто стал лидером продаж

Лидером на украинском рынке продаж новых легковых автомобилей по-прежнему является Toyota. За 2016 год она увеличила продажи на 58%. Кроме того, в ТОР-3 вошли бренды Renault и Volkswagen.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине Create your own infographics, ранее занимавший третье место бренд ЗАЗ за год опустился сразу на десятую позицию в рейтинге среди самых продаваемых автомобилей.

При этом в ТОР-10 только Запорожский автомобильный завод продемонстрировал отрицательную динамику продаж.