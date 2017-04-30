Три тенденции, которые изменят рынок авто

Согласно исследованию к 2020 году появятся три весомые тенденции, которые повлияют на автомобильную отрасль: рост популярности совместного использования автомобилей или "каршеринг", рост популярности электроавтомобилей и производство автомобилей на автопилоте.

Инновации всегда имеют последствия и один из минусов изменений — новшества будут представлять собой экзистенциальную угрозу для сегодняшних доминирующих автомобильных компаний.

Совместное использования автомобилей или "каршеринг"

Самое большое практическое влияние на способы передвижения людей сегодня оказала эта инновация. Простыми словами "каршеринг" — это услуга аренды автомобиля на короткий промежуток времени с поминутной оплатой. Суть услуги заключается в следующем — если вам нужен автомобиль, вы берете его в ближайшем пункте аренды, используете в своих целях и возвращаете в любом другом пункте аренды. Это похоже на систему аренды велосипедов, когда двухколесного "друга" можно оставить на любой велопарковке.

Такой способ использования авто практиковали еще до появления сервисов такси в Америке. В нескольких районах Нью-Йорка, например, в Манхэттене, люди часто отказывались от автомобильного владения и ездили на массовом транзите или же такси.

В будущем, когда прокат автомобилей на короткий промежуток времени будет одним из способов передвижения, такие компании как Zipcar, Uber и Google, смогут добиться успеха в автомобильной промышленности, став главными сервисами для заказов.

Тем не менее, совместное использование автомобилей как таковое не представляет большой угрозы для автомобильной промышленности по той причине, что подобный сервис пока слишком дорогой для массового распространения. Если вы живете в пригородном районе, вам дешевле и удобнее содержать и использовать собственный автомобиль. А если вы живете в районе с высокой плотностью населения, более доступным вариантом будет общественный транспорт, ходьба или велосипед.

Однако по прогнозам к 2020 году в Европе будет уже 15 млн пользователей "каршеринга", а количество доступных авто достигнет 240 тысяч. Прогнозируют также, что из-за роста популярности совместного использования авто снизится количество покупателей автомобилей и дилер-точек.

Электромобили

Двигатели внутреннего сгорания — это, безусловно, чудо инженерной мысли, создавшее прорыв в автомобильной отрасли много лет назад, но сегодня уходящее на второй план. На первые позиции постепенно будут выходить компании, выпускающие авто, оснащенные батареями и электродвигателями. Пока электромобили не представляют большой угрозы для обычных авто. Согласно данным продаж, в 2015 году в США всего было продано 17 млн новых автомобилей и только 115 тыс. из них — менее 1% — cоставляли электрокары.

Илон Маск со своим Tesla показал пример созданного с нуля электрического автомобиля, который уже меняет авторынок и заставляет переходить с бензина на электричество.

Однако основная проблема заключается в том, что электромобиль пока не очень выгоден среднестатистическому потребителю — это скорее выгодная инвестиция, которая окупится через несколько лет. Электромобили помогут сэкономить деньги на топливе, однако сама по себе машина стоит намного дороже, чем ее "топливные" собратья, несмотря на государственные субсидии. Большое время зарядки и ограниченное количество "заправок" пока мешают этим машинам вытеснить бензиновые.

Автоматизация и беспилотные машины

Инновации и радикальные изменения в мире автопрома остаются за автоматизацией и бес-пилотными автомобилями, которые представляют реальную угрозу для традиционных автомобильных компаний. Производители таких машин ставят перед собой не только инженерные задачи, но и задачи по разработке программного обеспечения, а этот вопрос никогда не был сильной стороной американских автопромышленников. Google вкладывает в программу создания автономного транспорта значительные средства, надеясь на то, что опыт в разработке программного обеспечения позволит компании занять топовое место в автомобильной промышленности в 21 веке.

Классические автопроизводители удерживаются на волне, передавая решение возникающих проблем на аутсорсинг. Автомобильные компании, включая Tesla и несколько традиционных автодилеров, начали предлагать автомобили с возможностями "расширенного круиз-контроля" или "автопилота". Некоторые производители приобрели технологию израильского стартапа Mobileye, которая позволяет машине оставаться на своей полосе и избегать столкновения с другими авто.

Влиятельные автопроизводители считают, что полностью автоматизированные автомобили будут комплектоваться все более сложными программными "начинками", которые приведут к исчезновению руля.

Если именно таким образом будет развиваться рынок, существующие автопроизводители смогут с этим справиться. Они имеют десятилетний опыт интеграции компонентов сторонних производителей в свои транспортные средства, а их существующие производственные и распределительные объекты дадут им большое преимущество перед компаниями, которые пытаются начать производить беспилотные автомобили с нуля.

В любом случае, как бы рынок ни развивался, технологический прогресс позволит открыть новые возможности и развить новые виды услуг.