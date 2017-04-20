Uber начал работу в пятом городе Украины

Uber сообщил о запуске работы сервиса такси в Харькове.

Тарифы на uberX в Харькове составят: 17 грн за подачу автомобиля и 4 грн за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки — 25 грн. Пользователи могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты.

Для примера, поездка от центра Radmir Expohall до ТРЦ "Французький бульвар" обойдется в 29-34 грн; от вокзала до отеля "Националь" — 39-47 грн; от Площади конституции до ТРЦ "Магеллан" — 56-70 грн.

Напомним, в Днепре Uber стартовал 30 марта, тариф составил 6 грн за подачу машины и 4 грн за каждый километр в дороге (минимально 14 грн). Во Львове стоимость поездки на момент запуска также составляла 14 грн, но позже ее подняли до 25 грн.

Впервые в Украине, заказывая поездки в Uber, харьковчане смогут воспользоваться электромобилем.

Харьков стал уже пятым городом Украины, где запущен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова и Днепра.