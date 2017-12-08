Украинский рынок б/у автомобилей продолжает расти

В ноябре на первичном рынке легковых автомобилей бывшие в эксплуатации автомобили охватили 45% общего объема продаж. Из общего количества 13,9 тыс. зарегистрированных легковых автомобилей почти 6,23 тыс. авто пришлось на б/у авто. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с ноября 2016 года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 83%.

Лидерами первичного ноябрьского рынка б/у авто стали сразу две марки — лидер прошлого месяца Volkswagen и Renault, продажи которых составили 1058 первичных ед.

При этом подержанные Volkswagen, продемонстрировав 56%-й рост к аналогичному показателю прошлого года, охватили 64% общего количества зарегистрированных в ноябре автомобилей этой марки, а регистрации Renault выросли на 58%, обеспечив долю 59% общего объема продаж марки.

На третьей позиции закрепилась Skoda (742 ед.), почти вдвое превысив результат ноября 2016 года, а доля в продажах марки составила 55% регистраций.

Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 474 б/у авто (97% первичных регистраций марки), а замыкает пятерку лидеров Ford превысив прошлогодний результат в 2,5 раза и заняв половину общего объема первичных регистраций бренда.

В ассоциации сообщили, что в Украине в январе—ноябре 2017 года было поставлено на учет 50,31 тыс. бывших в эксплуатации импортированных легковых авто, что в 3,8 раза больше чем за аналогичный период 2016 года.