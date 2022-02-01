Бухгалтера Мисто Банка будут судить за сокрытие его неплатежеспособности от НБУ

Главное управление полиции в Киеве завершило расследование в отношении бывшего главного бухгалтера Мисто Банка по факту фальсификации ею финансовых документов и отчетности финучреждения, а также сокрытия его неплатежеспособности.

Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, женщине инкриминируют соответствующую статью 220-2 Уголовного кодекса. Дело передано в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

Согласно материалам следствия, в период с декабря 2018 по декабрь 2020 года подозреваемая фальсифицировала отчетность об имуществе банка и предоставляла такую ​​информацию Национальному банку Украины с целью сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности своего финучреждения.

Напомним, временную администрацию в Мисто Банк ввели на основании решения НБУ от 14 декабря 2020 года, которым он был отнесен к категории неплатежеспособных, а 26 января 2021 года регулятор решил этот банк ликвидировать. На следующий день Фонд гарантирования вкладов начал выплачивать деньги вкладчикам этого финучреждения.

Однако 17 января 2022 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о ликвидации этого финучреждения, удовлетворив соответствующий иск владельца Мисто Банка Ивана Фурсина.

При этом позиция ФГВФЛ и НБУ заключается в том, что отмена судом решений о ликвидации банков не ведет к фактическим последствиям, поскольку финучреждения, для которых установлен факт неплатежеспособности, попросту невозможно "оживить" путем принятия судебного решения, даже если это решение Верховного суда, как это произошло ранее со Златобанком. Однако в последнем случае ФГВ в начале февраля 2021 года удалось восстановить контроль над Златобанком, и в итоге с его ликвидацией все же согласился и Верховный суд.