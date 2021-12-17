НБУ оштрафовал 45 финкомпаний за нарушения при подаче документов о собственниках

Национальный банк Украины (НБУ) в течение трех дней – 13, 14 и 15 декабря – применил к 45 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушения при подаче документов о структуре собственности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении соответствующих документов.

По информации НБУ, участники рынка нарушили постановление правления Нацбанка от 14 апреля 2021 года № 30 "Об утверждении Положения о требованиях к структуре собственности предоставителей финансовых услуг".

В частности, 13 декабря 2021 года были оштрафовано 21 небанковское учреждение, среди которых ФК "Юнион Капитал", "Лизинговая компания Агрофонд", "Галицкая финансовая компания" и ряд ломбардов.

14 декабря 2021 года штрафы были наложены на 16 небанковских учреждений, среди которых в основном ломбарды и финансовые компании.

15 декабря 2021 года были применены меры воздействия в виде штрафов к восьми небанковским учреждениям. Кроме финкомпаний штраф также был наложен на одну страховую компанию.

С полным списком оштрафованных финучреждений можно ознакомиться на сайте Нацбанка.

Ранее сообщалось, что финансовые компании "АЙБОКС БАНК" и "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" обжаловали в судебном порядке применение к ним мер влияния в виде штрафов за нарушения финансового законодательства.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.