1 + 1 прекращает сотрудничество с провайдером Lanet

С 1 августа 2020 прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет") в связи с досрочным прекращением действия договора, о чем ООО "Сеть Ланет" были предупреждены официальным письмом от 23 июня 2020 года.

Об этом заявили в пресс-службе Группы 1 + 1 media.

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"К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, делает дальнейшее сотрудничество невозможным", — говорится в собощении.

В 1 + 1 добавили, что с 1 августа 2020 абонентам ООО "Сеть Ланет" станут недоступны следующие каналы: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc , 36,6.

Напомним, ранее в ООО "Сеть Ланет" заявили, что "1 + 1 Media" прибегает к неконкурентным коварным методам борьбы с независимыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров.

В "Сети Ланет" отмечают, что прямое давление со стороны "1 + 1 Media", которая пользуется своим положением на рынке, имеет цель нанести ущерб небольшим "нишевым" телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей.

В свою очередь, в 1+1 media сообщили, что информация "Сети Ланет" о том, что группа прибегает к неконкурентным методам борьбы с независимыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров, не соответствует действительности и является манипулятивной.

Как отметили в 1+1 media, они действительно направили "Сети Ланет" письмо о прекращении сотрудничества. Однако причиной называют обнаруженные факты того, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу и не отчитывается обо всех своих активных абонентах.

Более того, такие же письма группа отправила еще нескольким провайдерам, но с ними сейчас ведутся переговоры.