IT и Телеком 50 минут назад

Доступ к интернету есть только у половины жителей планеты — Google

Больше всего пользователей интернета сейчас в Азии, но уровень подключения там всего 48%

Доступ к интернету есть только у половины жителей планеты — Google Доступ к интернету есть только у половины жителей планеты — Google
Интернет. Фото: из открытых источников

Лишь половина жителей планеты в настоящее время имеет доступ к сети интернет, но число пользователей постоянно будет увеличиваться.

Об этом заявил менеджер по развитию бизнеса Google Ukraine Андрей Радевич во время первого онлайн-марафона местных экспертов из Украины, сообщает "Укринформ".

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"Количество пользователей интернета увеличится, как минимум, в два раза. Только половина жителей нашей планеты сейчас — регулярные пользователи интернета", — заявил он.

Радевич добавил, что больше всего пользователей интернета сейчас в Азии, поскольку там наибольшая численность населения, но уровень подключения там всего 48%. В течение дальнейших лет там ожидается наибольший рост, прогнозирует он.

В то же время в Европе, объяснил эксперт, уровень подключения интернета составляет 78%, а наибольший уровень проникновения в Северной Америке (США, Канада).

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Ранее сообщалось, что Службе безопасности Украины предлагают установить интернет-провайдерам специальные отслеживающие системы — анализаторы трафика (DPI-системы). Инициативу нардепов участники рынка называют "попыткой скопировать российское законодательство", из-за чего цены на интернет могут взлететь вверх.

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