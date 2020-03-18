IT и Телеком 30 минут назад

Народные депутаты предлагают разрешить СБУ отслеживать трафик пользователей интернета

Инициативу нардепов участники рынка называют "попыткой скопировать российское законодательство", из-за чего цены на интернет могут взлететь вверх

Народные депутаты предлагают разрешить СБУ отслеживать трафик пользователей интернета Народные депутаты предлагают разрешить СБУ отслеживать трафик пользователей интернета
Фото: Pixabay

Службе безопасности Украины предлагают установить интернет-провайдерам специальные отслеживающие системы — анализаторы трафика (DPI-системы). Такая новация прописана в поданном в Верховную Раду законопроекте № 3080 "О Службе безопасности Украины" от депутатов от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ. Об этом сообщает UBR.

В проекте закона отмечается, что СБУ будет определять порядок и контроль над присоединением сетей операторов к точкам обмена трафиком, осуществлять ограничение и блокировку доступа к объектам и ресурсам, в том числе с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Инициативу нардепов участники рынка называют "попыткой скопировать российское законодательство", где сфера интернет-услуг зарегулирована куда больше, чем в Украине.

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Такие системы сохраняют информацию о том, к каким ресурсам пользователь обращался, могут анализировать трафик и сохранять или блокировать доступ по ключевым словам или сигнатурам. Это якобы позволит правоохранителям бороться с порно, наркотиками и терроризмом.

На практике же, говорят провайдеры, такие меры не в состоянии противодействовать действиям реальных злоумышленников, не видят содержимого зашифрованного трафика и годятся только для цензуры легального контента.

Помимо прочего, установка дорогостоящего оборудования за счет операторов будет способствовать монополизации рынка одним или несколькими игроками, считают провайдеры, и потенциально имеет коррупционную составляющую в виде фирмы-поставщика, под которую пишутся требования к самому оборудованию.

Поскольку указывать, какую именно DPI-систему устанавливать, будут сами спецслужбы, то, скорее всего, это будет касаться и того, в какой именно компании ее покупать. Как итог, говорят провайдеры, за счет монополии цены на это оборудование будут в разы больше среднерыночных.

Стоимость систем слежения за трафиком во многом зависит от производителя и типа DPI-системы. Но в среднем они стоят десятки тысяч долларов за каждый 10 гигабитный порт.

Если провайдеров заставят потратиться на отслеживающие системы для СБУ, то цена на домашний интернет не просто подорожает, а взлетит вверх, сокрушаются участники рынка.

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Напомним, с 1 апреля 2020 года провайдер проводного интернета и кабельного телевидения "Ланет" повышает тарифы на свои услуги в связи с ростом расходов на оборудование и материалы, необходимые для стабильной работы сети и ее модернизации. 

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