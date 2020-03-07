IT и Телеком 1 час назад

Крупнейший провайдер в Украине с 1 апреля повышает тарифы на интернет и кабельное ТВ

В компании "Ланет" объясняют повышение тарифов ростом расходов на оборудование и материалы, необходимые для стабильной работы сети и ее модернизации

Крупнейший провайдер в Украине с 1 апреля повышает тарифы на интернет и кабельное ТВ Крупнейший провайдер в Украине с 1 апреля повышает тарифы на интернет и кабельное ТВ
Фото: Pinterest

Провайдер проводного интернета и кабельного телевидения "Ланет" с 1 апреля 2020 года повышает тарифы на свои услуги в связи с ростом расходов на оборудование и материалы, необходимые для стабильной работы сети и ее модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Архивные тарифные пакеты "Рубин+", "Bronze", "Яхонт", "Яхонт Cashback", "Silver+", "Сапфир+", "Корунд+", "Silver+ (-20%)", "Нейтрон+", "Самтел 170", "Unlim-160" будут изменены на актуальные.

Абоненты, которые пользовались услугой Интернет без кабельного ТВ, будут переведены на тарифный план "GIG" стоимостью 199 грн/30 дней.

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Абоненты, которые пользуются услугой Интернет и кабельным ТВ-пакетом "Core+" или IPTV-пакетом "Core", будут переведены на тариф "MIX" стоимостью 299 грн/30 дней.

Абоненты, которые пользуются услугой Интернет и кабельным ТВ-пакетом "Baza+" или IPTV-пакетом "Baza", будут переведены на тариф "MIX" стоимостью 346 грн/30 дней.

Абоненты, которые пользуются услугой Интернет и кабельным ТВ-пакетом "Prime+" или IPTV-пакетом "Prime", будут переведены на тариф "LUX" стоимостью 399 грн/30 дней.

Для абонентов, которые пользуются тарифами Fiber neo и АТО, стоимость тарифного пакета на 30 дней составит 149 грн и 99 грн соответственно.

Стоимость телепакетов составит: Core+ и Core — 97 грн, Baza+ и Baza — 147 грн, Prime+ и Prime — 197 грн.

Отметим, что Lanet — третий по величине украинский провайдер проводного интернета и кабельного телевидения. Он обслуживает более 250 тысяч абонентов.

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Напомним, с 1 февраля 2020 года компания "Воля" повысила тарифы на услуги интернет и кабельного телевидения.

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