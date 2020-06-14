20 лет ГД ООН: Саммит лидеров пройдет онлайн и будет доступен всем стейкхолдерам

15 — 16 июня 2020 года состоится Саммит лидеров Глобального Договора ООН Recover better, Recover stronger, Recover together , посвященный 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение Целей устойчивого развития и поддержки социально ответственных компаний во всем мире.

В этом году мероприятие впервые пройдет онлайн и станет доступным для всех стейкхолдеров.

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В Саммите лидеров Глобального Договора будут принимать участие тысячи компаний и некоммерческих организаций, которые разделяют принципы соблюдения прав человека, противодействия коррупции, защиты окружающей среды и внедрения мировых стандартов трудовых отношений.

Украинские бизнес-лидеры также будут выступать на саммите: в дискуссионных панелях посвященных партнерским проектам, противодействию и адаптации к изменениям климата.

Чтобы получить бесплатный доступ к докладам и дискуссиям, необходимо зарегистироваться на сайте Саммита.

Двадцать лет назад была создана платформа для эффективного сотрудничества между ООН и бизнесом, которая сегодня известна как Глобальный Договор ООН. Данная инициатива стала ответом на вызовы современного мира — растущее социальное неравенство, трудовую дискриминацию, увеличение негативного влияния на экосистему нашей планеты и другое.

В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом — пандемией COVID-19. Нынешний кризис затронул все страны и все сферы деятельности. Мир вынужден приспосабливаться к новым условиям. И, конечно же, пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по бизнесу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал COVID-19 "величайшим испытанием, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций". Мировая экономика нуждается в восстановлении и переосмыслении подходов. Лидеры Глобального Договора ООН способны совместными усилиями выработать новый курс, с помощью которого удастся противостоять актуальным для всего человечества вызовам.

Уникальность предстоящего Саммита в его инклюзивности. Юбилейный Саммит соберет ведущих представителей бизнеса, правительств, ООН, общественных организаций и научных кругов. Виртуальное пространство поможет преодолеть границы между странами, социальными группами, национальными отличиями .

В Саммите примут участие:

Генеральный секретарь ООН Н.Е. ANTÓNIO GUTERRES;

экс вице-президент США AL GORE;

президент Коста-Рики Н.Е. CARLOS ALVARADO;

генеральный директор H&M HELENA HELMERSSON;

исполнительный директор UNEP INGER ANDERSEN;

генеральный исполнительный директор Olam International SUNNY VERGHESE и другие.

Создание более инклюзивной экономики — основная тема 24-часовой беседы лидеров Глобального Договора ООН. Необходимо определить новый социальный курс с учетом изменений планетарного масштаба.

В приоритете — взаимовыгодное развитие и равные возможности для всех участников экономических отношений.

В том числе, создание условий для защиты интересов наиболее уязвимых социальных групп. Для людей, которые первыми столкнуться с негативными последствиями безработицы, сокращения доходов и экономической рецессии, вызванной пандемией COVID-19.

Очевидно, что стабильный экономический рост невозможен без ответственного использования природных ресурсов и бережного отношения к нашей планете. Значительная часть Саммита будет посвящена проблеме глобального потепления и поиску ответа на вопрос: каким образом бизнес может повлиять на адаптацию к изменениям климата и не допустить повышения планетарной температуры более чем на 1,5 градуса?