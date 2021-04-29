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26 травня 2021 у Стамбулі відбудеться V Міжнародний відкритий GR-Форум!

Мета заходу — розвиток співпраці з урядовими відомствами і діяльності фахівців у сфері GR

26 травня 2021 у Стамбулі відбудеться V Міжнародний відкритий GR-Форум! 26 травня 2021 у Стамбулі відбудеться V Міжнародний відкритий GR-Форум!

26 травня 2021 року в Стамбулі (Туреччина) пройде V Міжнародний відкритий GR-форум, який щороку об'єднує найкращих фахівців Government Relations, Government Affairs, лобізму та адвокації з усього світу. Серед запрошених спікерів — висококваліфіковані професіонали з США, України, Туреччини, Ізраїлю та країн Європи.

Серед панелістів GR-Форуму 2021 року — впливові юристи міжнародного рівня, американські зареєстровані лобісти зі світовим іменем, GR та PR спеціалісти з великим досвідом роботи на державному рівні із США, Греції, Словаччини, Казахстану, Ізраїлю, Польщі, Туреччини, України: Егон Чолакян, Кендал Кофі, Тім Шеллберг, Самет Сертас, Лукас Паріжек, Емре Догру, Токжан  Кожалієва, Аяжан Утеуова та багато інших.

Кратко и по делу в Telegram

Мета заходу — розвиток співпраці з урядовими відомствами і діяльності фахівців у сфері GR. Уже давно IGAPA стала місцем для діалогу фахівців в сферах GR, GA і публічного управління, адже місією заходу є створення і розвиток суспільства однодумців, які відкриті до професійного росту, обміну досвідом та діалогу.

Однією з останніх подій, проведених IGAPA, став Міжнародний онлайн-форум із політичного менеджменту, який відбувся 2 лютого 2021 року. Співорганізаторами глобальної конференції виступили Інститут демократії та розвитку "PolitA", "SIC-Group International" та Казахська національна асоціація юридичних осіб "Асоціація Міжнародний форум зібрав активних депутатів Європарламенту та найкращих політичних консультантів із США, Великобританії, Бельгії, Греції, Нігерії, Ізраїлю, України, Індії, Казахстану: Егон Чолакян, Вассиліс Бокос, Олудаміларе Алесола, Аяжан Утеуова, Ненсі Бокскор, Ерланд Пайсон та багато інших.

Катерина Одарченко

Катерина Одарченко — головний організатор V Міжнародного GR-Форуму. Президент IGAPA, UAGRPL, Інституту Демократії та Рoзвитку "PolitA"

Організатори V GR-Форуму —  Міжнародна асоціація професіоналів в сфері Government Affairs (IGAPA), Українська асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів, компанія з політичного консалтингу "SIC-Group Ukraine" .

На V Міжнародному GR Форумі будуть обговорені наступні теми:

1. Рік кризи COVID-19: виклик для галузі GR.

На панелі будуть обговорені глобальні виклики для регуляторної політики та фахівців різного рівня і різних країн і розглянемо світові практики і вплив COVID-19 на стан ринку. За 2020 рік розмір витрат на лобістську діяльність в США становить 3,49 млрд доларів, що показує актуальність інститут лобізму у сучасному світі. На даній панелі будуть розглянуті наступні питання:

  • Чи змінився ринок GR і лобізму в період пандемії COVID-19.
  • Ключові уроки, які надала пандемія COVID-19 GR-сфері.

2. GR та лобізм в світі.

По всьому світу працюють десятки тисяч професійних лобістів, діяльність яких може залишатися непоміченою. Вони є посередниками в цивілізованому діалозі між органами влади та стейкхолдерами. Працюють вони не тільки в США, а й в інших частинах світу: в одному Брюсселі легально ведуть діяльність більш 15000 фахівців. Природно, кожна країна має певну специфіку ведення GR та лобізму. Саме тому GR Форум дуже цікава можливість для обміну досвідом.

  • М'яке і жорстке регулювання лобізму
  • Вдалі приклади регулювання в різних країнах.
  • Формування професійної спільноти GR.
  • Позиції органів влади різних країн щодо лобістської діяльності.

 3. GR і інструменти лобіювання.

Зараз у світі переважає період інтернаціональної економіки. Тим не менше, інструменти лобізму в більшості своїй залишаються досить консервативними, так як написання законопроектів та законів, тоді як інші в корені змінюються, такі як донесення інформації наслідком комунікації зі стейкхолдерами через соціальні мережі і медіаресурси. У цій панелі ми розглянемо різні інструменти лобіювання, такі як:

  • Написання законів і законопроектів.
  • Кейси інструментів GR та лобізму в різних країнах.
  • Діалог із зацікавленими сторонами — стейкхолдерами.
  • Медіакомунікації.
  • Аналітична робота.
  • Адвокаційні кампанії.

4. Лобіювання в Туреччині.

Туреччина — держава, успішно лобіює свої інтереси в світі. Велика кількість фахівців ефективно працюють як в асоціаціях, а також в inhouse GR. Так як форум проводиться в Стамбулі, місцеві експерти готові поділитися досвідом у рамках наступних тем:

  • Провідні тенденції розвитку лобізму в Туреччині.
  • Позиції турецьких органів влади щодо лобістської діяльності в країні і за її межами.

 5. Практики та кейси.

У будь-якому суспільстві цікаво обмінюватися цільовим досвідом, а особливо практичними напрацюваннями та успішними кейсами, адже на практиці успіх діяльності фахівців видно найкращим чином. У контексті GR та лобізму будуть розглянуті такі теми:

  • Кейси в сфері написання законів, адвокації, G2G відносин.
  • Приклади успішного будівництва профільних асоціацій.
  • Позиція держав і депутатів різних країн.

6. Круглий стіл "Українсько-турецький діалог".

У рамках круглого столу буде обговорюватися можливий діалог між українською і турецькою сторонами в області бізнес-спілок, політичних стейкхолдерів, а також неурядових організацій. Загальні теми панелі розділені на наступні підкатегорії:

  • Обмін досвідом і діалог між бізнесовими структурами.
  • Обмін досвідом і діалог в сфері публічного управління.
  • Обмін досвідом і діалог у сфері менеджменту, включно з НГО.

 

Більше інформації про сучасні тенденції в галузі GR та лобіювання — на щорічному міжнародному GR-Forum 2021!

Формат форуму: панельна дискусія (соціальне дистанціювання та всі карантинні правила COVID-19 будуть збережені).

Місто проведення: Стамбул (Туреччина).

Час проведення форуму: 8 годин.

Реєстраційна форма: https://forms.gle/higpThhcLQPfLPKu9

Додаткова інформація - на офіційному сайті IGAPA: https://igapa.net/ або за електронною поштою info@igapa.net

Адреса основного офісу IGAPA: Україна, м. Київ, вул. Коновальця (Щорса) 36/д, офіс №19.

Преса про заходи, проведені IGAPA раніше:

https://nordpresse.be/communique-de-presse-de-ligapa-network/

https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/455301.html

https://amp.my.ua/news/cluster/2021-02-10-mizhnarodnii-onlain-forum-z-politichnogo-menedzhmentu-2021

https://znaj.ua/press-release/366529-mizhnarodniy-onlayn-forum-z-politichnogo-menedzhmentu-2021

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