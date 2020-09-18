8 навыков работы, которые помогут преуспеть в пост-коронавирусном мире

Входя в 2020 года, весь деловой мир максимум чего ожидал и готовился — это сокращение темпов роста экономики, к ухудшению торгового конфликта между США и Китаем и выборам президента США. Но стремительное распространение короновируса уже в феврале заставило не просто сместить акценты внимания, так как мир буквально замер, а потом в ускоренном темпе перезапустился.

За каких-то четыре месяца мы перескочили из постиндустриальной эпохи в пост-коронавирусный мир. Слишком много неизвестных — что произойдет в мире, как человечество будет контролировать вирус… Точно понятно только одно — как раньше уже не будет никогда. И, с большой вероятностью, требования работодателей тоже претерпят изменения. Предполагаем, что большим спросом в мире пост-коронавируса будут пользоваться следующие восемь профессиональных навыков.

Адаптивность и гибкость

Можно сказать наверняка, что способы работы и сотрудников, и компаний изменятся. Мир и раньше менялся с умопомрачительной скоростью, а пандемия еще больше ускорила этот процесс. В новом мире уже практически не будет "работы на всю жизнь". И те, кто хочет преуспевать, должны уметь адаптироваться к постоянно развивающимся рабочим местам и быть в состоянии постоянно обновлять свои навыки.

Техническая смекалка

Один из лучших способов подготовиться к пост-коронавирусному миру — приобрести технические навыки. Пандемия COVID-19 стала трамплином для очень быстрых цифровых преобразований в компаниях, поскольку без технологии они уже не могут быть устойчивыми к будущим вспышкам и возможным кризисам. Реальность такова, что такие технологии, как искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность и робототехника, сделают бизнес более устойчивым к будущим пандемиям, и любой, кто сможет помочь компаниям использовать эти технологии, окажется в выгодном положении. Будете вы работать на заводе или в офисе, в мире пост-коронавируса вы должны быть знакомы с этими техническими инструментами, а также уметь эффективно работать с ними.

Креативность и инновации

Во время пандемии мы уже увидели, насколько важны креативность и инновации. Компании, которые смогли найти способы виртуального предоставления услуг (как это сделали многие поставщики медицинских услуг) или быстро перешли на новые продукты (например, Mercedes F1, которые перешли от создания гоночных автомобилей к производству инновационных средств дыхания), смогли во многом улучшить свои позиции. В пост-коронавирусном мире нам понадобится человеческая изобретательность, чтобы придумывать новые продукты и способы работы. Креативность будет иметь важнейшее значение.

Грамотность в сфере данных

Для успешной деятельности во время четвертой промышленной революции критически важным активом любой компании являются данные. Имея правильные данные, компании могут лучше прогнозировать последствия будущих сбоев в работе, а также лучше обслуживать клиентов, предоставляя им необходимые продукты или услуги во время или после любой пандемии. Компании, которые понимают тенденции бизнеса и меняют потребности клиентов, могут лучше и продуктивнее реагировать в случае возникновения пандемии в будущем.

В тоже время, данные бесполезны для тех компаний, в которых нет людей, обладающих навыками работы с ними. Чтобы принимать правильные решения, необходимо понимать то, о чем говорят данные. Больше чем когда-либо прежде, потенциальным работодателям нужны будут профессионалы именно с такими навыками.

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Критическое мышление

Еще один навык, который будет необходим, когда мировая экономика начнет восстанавливаться после ущерба, нанесенного COVID-19, — это критическое мышление. Во время пандемии мы наблюдали всплеск фальшивых новостей и искажения данных и результатов исследований. Это было следствием того, что лидеры, компании и правительства пытались свалить вину на кого-то или что-то, отвлечь внимание и избавиться от должного контроля. Люди, которые могут объективно оценить информацию из различных источников, чтобы определить, что заслуживает доверия, будут цениться высоко. Не всей информации следует доверять, но организациям необходимо полагаться на критическое мышление, чтобы понять, какие данные должны использоваться при принятии решений.

Цифровые навыки и навыки кодирования

Цифровая трансформация организаций получила импульс благодаря коронавирусу; поэтому профессионалы с digital навыками, включая программирование, веб-разработку и digital маркетинг, станут еще важнее, чем сейчас. Люди, которые могут поддерживать цифровой бизнес и процветать во время экономических спадов или пандемий, будут включены в список тех, кого будут нанимать в первую очередь. А, по сути, сегодня все компании так или иначе основаны на цифровых технологиях, поэтому возможностей использовать digital навыки бесчисленное множество.

Лидерство

Мир сейчас характеризуется практически тотальной компьютеризацией, социальным дистанцированием и работой дома, которая может задержаться еще надолго. Одно из изменений состоит в том, что все больше людей на всех уровнях организации будут в состоянии руководить другими. Gig economy будет только расти после коронавируса, и все больше людей будет работать в распределенных командах, где в разное время лидером может стать любой. Будут востребованы профессионалы с сильными навыками лидерства, включая умение выявлять лучших и вдохновлять команды, а также поощрять сотрудничество.

Эмоциональный интеллект

С лидерством тесно связан еще один навык, который становится еще более важным в неопределенные и сложные времена: эмоциональный интеллект (EQ). Способность осознавать, выражать и контролировать свои эмоции, а также понимать эмоции других — вот что такое эмоциональный интеллект. Во времена, когда люди могут чувствовать неуверенность по поводу своей работы и будущего своего бизнеса, очень важно общаться с людьми на эмоциональном уровне. Люди с сильным EQ будут востребованы организациями всех размеров и во всех отраслях.

Постоянное обучение

По данным Всемирного экономического форума, всего за пять лет 35% навыков, которые сегодня считаются необходимыми, изменятся. Есть только один способ оставаться актуальным в пост-коронавирусной реальности: посвятить всю жизнь обучению.

Столкнувшись с ограниченным рынком труда, профессионалы с продвинутыми навыками и опытом работы по-прежнему будут востребованы и, скорее всего, у них будет реже возникать необходимость поиска нового места. Хорошая новость в том, что сегодня улучшить свои навыки гораздо проще, чем когда-либо раньше. Для этого не требуются годы обучения или огромные кредиты. Существует бесконечное множество бесплатных и открытых онлайн-курсов (MOOC), которые помогут любому человеку усовершенствовать свои умения и развить навыки.