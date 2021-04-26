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AB InBev принимает заявки на участие в программе по устойчивому развитию 100+ Accelerator

Кроме непосредственного финансирования пилотных программ, 100+ Accelerator оказывает практическую поддержку стартапам, назначая специальные команды, которые помогают испытать новые технологии в большой глобальной цепочке поставок

AB InBev принимает заявки на участие в программе по устойчивому развитию 100+ Accelerator AB InBev принимает заявки на участие в программе по устойчивому развитию 100+ Accelerator

100+ Accelerator — это глобальная программа инкубаторов, которая появилась в 2018 году. Основные направления программы: противодействие климатическим изменениям, экологическая упаковка, разумное обращение с отходами пивоварения, бережное отношение к воде, повышение урожайности, ответственное потребление алкоголя. Этот проект нацелен на поиск инновационных решений, которые способствуют достижению Целей в области устойчивого развития ООН и Целей по устойчивому развитию до 2025 года компании AB InBev.

За последние два года программа ускорила выход на рынок инновационных решений 36 компаний в 16 странах. Эти стартапы собрали более 200 000 000 долларов и масштабируются во всем мире, чтобы достичь миссии программы: ускорить мировой переход к устойчивым решениям.

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Благодаря стартапам-инновациям 100+ Accelerator были предприняты следующие шаги:

  • введены экологически чистые решения для уменьшения использования воды и энергии в пивоваренных операциях в Колумбии;
  • обеспечено страхование для фермеров в Африке и Южной Америке;
  • собрано более 1000 тонн стекло отходов в Бразилии;
  • проведено пилотирование оборотной упаковки в США;
  • проведена переработка аккумуляторов для электромобилей, которые сохраняют возобновляемую электроэнергию в Китае;
  • внедрена способность перерабатывать сохраненные зерна в процессе пивоварения для получения питательной пищи в США;
  • установлена ​​первая солнечная тепловая система на заводе AB InBev.

Сегодня к проекту AB InBev 100+ Accelerator уже присоединились Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive Company и Unilever, что даст новые возможности для финансирования амбициозных проектов.

"Мы стремимся перезарядить принятие устойчивых решений путем финансирования и ускорения фантастических инноваций, которые изменят мир, сделав весь наш бизнес более устойчивым. Устойчивый бизнес — это умный бизнес, и мы работаем над решением огромных проблем, с которыми ни одна компания не может справиться сама. Благодаря нашему общему глобальному охвату мы можем ускорить прогресс к более устойчивому будущему", — отметил Тони Миликин, руководитель отдела закупок, устойчивого развития и круговых предприятий AB InBev.

Кроме непосредственного финансирования пилотных программ, 100+ Accelerator оказывает практическую поддержку стартапам, назначая специальные команды, которые помогают испытать новые технологии в большой глобальной цепочке поставок.

Заявки на участие в третьей когорте акселератора можно подавать всем желающим с 22 апреля по 31 мая 2021 на сайте www.100accelerator.com.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три броварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".

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