Аэропорт "Борисполь" изменил стоимость парковки

18 июля 2017, 18:53
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Аэропорт Борисполь изменил тарифы на парковку автомобилей на стоянке D1, которая находится слева от терминала D

Увеличить картинку Фото avianews.com

Аэропорт Борисполь изменил тарифы на парковку автомобилей на стоянке D1, которая находится слева от терминала D.

Теперь плата за час стоянки автомобиля составляет 20 грн, но первые 10 минут — бесплатно. На парковке действует только часовой тариф, это означает, что если оставить свой автомобиль на сутки, то придется заплатить 480 грн, т. е. за 24 часа, а если на неделю — то 3 360 грн, т. е. за 168 часов.

Ранее на парковке можно было находиться бесплатно до 20 минут, что позволяло ее использовать для посадки прилетевших пассажиров, поскольку доступ на первую линию дороги в зоне прилета отгорожен забором. Для последующих 20 минут взимался тариф 50 грн.

Сейчас рядом с терминалом D действуют еще две стоянки — D2 и D3 — они расположены справа от аэровокзального комплекса. На них действует только почасовой тариф 20-30 грн, при этом бесплатно с момента заезда до момента выезда можно находиться только 10 минут.

Парковки со специальными тарифами для долгосрочного хранения автомобилей расположены на удалении от единственного действующего терминала D и не всегда имеют доступные места, из-за чего некоторые пассажиры в нарушение правил оставляют свои автомобили на проезжей части.

На данный момент парковка D1 пока находится в управлении аэропорта. Изначально она строилась как автобусная станция и обошлась предприятию в 4,7 млн грн или в 105 тыс. грн за парковочное место, исходя из вместимости стоянки 45 мест.

Стоянки D2 и D3 после смены власти в стране в 2014 году были переданы аэропортом Борисполь в управление частной компании ООО "Аэропорт Паркинг". Журналисты программы "Наші Гроші" выяснили, что компания имеет отношение к народному депутату от Борисполя Сергею Мищенко.

По материалам: Avianews
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Теги: аэропорт борисполь , паркинг , тарифы

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