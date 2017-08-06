Аэропорт "Кривой Рог" увеличил пассажиропоток в 41,8 раза

06 августа 2017, 15:28
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В первом полугодии 2017 года аэропорт "Кривой Рог" увеличил пассажиропоток в 41,8 раза до 14,6 тыс. пассажиров

Аэропорт Увеличить картинку

В январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года международный аэропорт "Кривой Рог" увеличил пассажиропоток в 41,8 раза до 14 629 пассажиров.

Об этом сообщил журналистам директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

"Предприятие с каждым годом набирает обороты и выходит на новый уровень работы. Мы увеличили пассажиропоток в 42 раза. Таких показателей не было с 1986 года. Наряду с чартерными рейсами мы хотим осуществлять и регулярные перелеты, привлекать иностранные авиакомпании", — сказал Лашин.

По его словам, решением городского совета выделены средства на приобретение системы воздушного запуска двигателя самолета, которая необходима для обслуживания самолетов высокого класса.

В январе-июне 2016 года пассажиропоток аэропорта составил 350 пассажиров.

Как сообщалось ранее, криворожский аэропорт имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2 500 м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулежные дорожки, комплекс радиотехнических сооружений (радионавигационных) средств обеспечения полетов.

Полоса позволяет принимать воздушные суда типа: Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.

По материалам: Українські Новини
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Теги: транспорт , аэропорт , кривой рог

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